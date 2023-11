Tempête Ciaran : les victimes pourront déclarer un sinistre aux assurances jusqu'au 1er décembre

Les assureurs étendent à 30 jours (au lieu de cinq) la période de déclaration d'un sinistre, jusqu'au 1er décembre 2023.

Dans une rue de la commune de Penmarc'h (Finistère), frappée par la tempête Ciaran, jeudi 2 novembre. ( AFP / FRED TANNEAU )

Des centaines de personnes ont été mises à l'abri, près d'un demi-million de foyers étaient toujours privés d'électricité vendredi à la mi-journée, et les transports restaient perturbés, au lendemain du passage de la tempête Ciaran , qui a fait 12 morts en Europe, dont deux en France . Le président Emmanuel Macron est attendu à Plougastel (Finistère), en Bretagne, en début d'après midi et la Première ministre Élisabeth Borne s'est rendue dans la matinée dans une caserne de pompiers à Caen (Calvados).

"Au vu des circonstances exceptionnelles et afin d'accompagner au mieux les sinistrés , les assureurs étendent au-delà du délai habituel la période de déclaration des sinistres jusqu’au 1er décembre 2023, soit 30 jours après le passage de la tempête", a indiqué la fédération France Assureurs, jeudi dans un communiqué.

375 millions d'euros de dégâts aux bâtiments

Le délai est habituellement de cinq jours, dix jours si l'état de catastrophe naturelle est reconnu par arrêté. Près de 6.500 déclarations de sinistres ont déjà été effectuées auprès de la Macif pour des dégâts provoqués par la tempête Ciaran. "À cette heure, la Macif comptabilise près de 10.000 appels téléphoniques et 6.500 déclarations de sinistres, soit 900 par heure", a détaillé l'assureur vendredi.

À Porspoder (Finistère), le 2 novembre. ( AFP / DAMIEN MEYER )

Le groupe Covea (MAAF, MMA et GMF) indique de son côté avoir activé une cellule de crise spécifique, et mobilisé des équipes dédiées pour prendre en charge l'indemnisation des dommages, avec leur règlement immédiat sans expertise lorsque cela est possible. Axa a annoncé le versement immédiat d'une avance sur indemnité pouvant aller jusqu'à 1.500 euros, avec ou sans expertise. L'assureur étend également la période de relogement d'urgence à 14 jours au lieu de sept habituellement pour les assurés concernés.

Grâce à un outil de modélisation, le cabinet d'expertise en assurance Saretec estime que la tempête Ciaran a causé des dégâts évalués à 375 millions d'euros aux bâtiments, dont 50 millions d'euros de dommages aux entreprises.