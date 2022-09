Télétravail : des lieux pour se mettre au vert à la carte payés par l'employeur

Cette solution permet aux télétravailleurs de passer du temps à la campa. Photo d'illustration. (Engin_Akyurt / Pixabay)

La start-up Outwork propose aux entreprises franciliennes des crédits de télétravail à distribuer à leurs employés. Ces « chèques télétravail » donnent le droit à une nuitée avec trois repas, le Wi-fi, une chambre ou encore un espace de coworking dans un endroit calme et agréable. Les salariés choisissent la formule qu'il souhaitent.

Partir loin de la ville pour télétravailler, c'est ce que propose la start-up Outwork. Elle met à disposition des entreprises cinq lieux situés à une heure trente de Paris en train ou RER, disposant d'un Wi-Fi haut débit et d'un espace de coworking, explique Le Parisien . Mais comme les salariés ne sont pas prêts à dépenser plus de 100 euros la nuit pour télétravailler dans un cadre attirant, c'est l'entreprise qui finance. Pour occuper ces lieux, il faut que l’entreprise achète des crédits télétravail qu'elle remet à ses employés.

Une chambre à partager... ou pas

« L’idée pour une entreprise est d’acheter 2 000 crédits par exemple et de les distribuer aux collaborateurs » , a résumé Pierre Tardy fondateur d’Outwork. Un crédit donne droit à une nuitée à la campagne qui comprend trois repas, le Wi-fi, une chambre partagée à deux ou trois. Ce qui correspond à une prestation de 170 euros. Pour un crédit et demi, l'employé peut bénéficier d'une chambre individuelle.

« Pour l’instant, les entreprises achètent surtout des crédits pour inciter toute une équipe à partir travailler différemment dans un autre cadre et recréer du lien » , a constaté Pierre Tardy. Mais rien n'empêche d'imaginer qu'un salarié aille de son plein gré télétravailler sur un des sites et y dépenser son crédit, seul. L'expérience est « comme à la maison mais sans charge mentale : pas de repas à préparer, pas de ménage » , a témoigné un client télétravailleur.

A la recherche de nouveaux sites

Outwork croit en sa formule et aimerait la proposer d'autres lieux proposant un environnement de charme aux utilisateurs. La start-up s'intéresse aux manoirs, moulins, vieilles bâtisses et autres bâtiments accueillant des mariages le week-end. Ils sont en effet inutilisés du lundi au vendredi. Pierre Tardy a expliqué vouloir offrir « un mélange de maison d’hôtes, de coworking et de séminaire » .