Taxe foncière : pourquoi elle risque d'exploser dans les prochaines années

En raison notamment de la suppression de la taxe d'habitation, la taxe foncière risque de considérablement augmenter à partir de 2026. (PIXABAY / nattanan23)

Face à la disparition totale de la taxe d'habitation dès 2023, la hausse de la taxe foncière est l'une des pistes envisagées pour récupérer le manque à gagner. Une augmentation qui risque d'être encore plus conséquente à partir de 2026 car les valeurs locatives, quasiment identiques depuis 1970, sont actuellement révisées par les services du cadastre.

Les propriétaires de biens immobiliers doivent se préparer à une hausse conséquente de la taxe foncière dans les années à venir. Et pour cause, les communes pourraient tenter de récupérer une partie du manque à gagner lié à la disparition totale de la taxe d'habitation en 2023. Mais cette hausse sera encore plus conséquente en 2026, date à partir de laquelle les valeurs locatives auront été révisées par les services du cadastre, rapporte Capital .

Une révision des valeurs locatives

Concernant la taxe d'habitation, 80% des contribuables en sont déjà exonérés depuis 2020. Les 20% restants le seront dès 2023. Au total, le manque à gagner est de 19 milliards d'euros. Il se pourrait donc que certaines communes décident d'augmenter la taxe foncière pour renflouer leurs caisses.

Dans le même temps, une révision des valeurs locatives est actuellement menée par les services du cadastre. Ces valeurs, qui servent de base au calcul de la taxe, n'avaient quasiment pas changé depuis 1970 !

Une augmentation de 2 à 3% par an pendant 10 ans

Ces valeurs locatives ont d'ores et déjà été rehaussées de 3,4% au début de l'année 2022. Mais à partir de 2026, elles pourraient augmenter de 2 à 3% par an pendant 10 ans. Pour certains biens, rénovés ou situés dans des quartiers centraux, l'explosion de la taxe foncière pourrait ainsi atteindre 10%.

Pour rappel, la taxe foncière a déjà connu une hausse de 38% en moyenne dans les 50 plus grandes villes de l'Hexagone ces dix dernières années et de 25% dans les dix grandes métropoles.