Taxe foncière : l'addition va être salée pour les propriétaires en 2022

La taxe foncière va flamber en 2022

Le paiement de la taxe foncière concerne tous les propriétaires de biens immobiliers. Si vous êtes dans cette situation, mauvaise nouvelle : le montant de cet impôt local va encore augmenter en 2022.

Par MoneyVox,

32 millions : c'est le nombre de foyers qui sont soumis au paiement de la taxe foncière selon les chiffres de la Direction générale des finances publiques au titre de l'année 2020. Et pour ces très nombreux Français, l'année 2022 risque de leur coûter très cher. En effet, le prix de la taxe foncière est attendu en forte hausse, en lien avec l'envolée de l'inflation et le vote des taux applicables par les différents acteurs locaux. À quelle hausse faut-il s'attendre cette année ?

La taxe foncière, un impôt qui bondit d'année en année

La taxe foncière, ou Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), est un impôt local que paient les propriétaires de biens immobiliers. Généralement, cet avis est transmis aux personnes concernées à la fin de l'été, pour un paiement à effectuer au plus tard à la mi-octobre, en parallèle de la régularisation du solde de l'impôt sur le revenu, de la contribution à l'audiovisuel public ou encore de la taxe d'habitation, pour les foyers qui y sont encore soumis.

En 2020, plus de 32 millions de ménages étaient soumis au paiement de la taxe foncière, pour un montant de plus en plus élevé. Selon les données collectées par l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'augmentation a presque atteint les +28 % en l'espace de 10 ans, entre 2010 et 2020. Et cette flambée ne devrait pas s'arrêter si l'on tient compte de la situation actuelle. Une mauvaise nouvelle pour tous les propriétaires de logements qui vont devoir s'acquitter d'une facture de plus en plus lourde.

Pourquoi la taxe foncière va-t-elle augmenter en 2022 ?

Comme les années précédentes, 2022 ne va pas échapper à une hausse du coût de la taxe foncière, mais celle-ci pourrait être encore plus élevée qu'auparavant. En cause ? La reprise de l'inflation. En effet, celle-ci sert de base d'évolution pour les valeurs locatives cadastrales depuis 2018, qui permettent d'estimer le montant auquel pourrait éventuellement être loué le bien immobilier concerné. En 2022, la valeur locative va ainsi être augmentée de +3,4 %, entraînant nécessairement dans son sillage une hausse du prix de la taxe foncière, sur la base de l'évolution de l'Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) sur un an. À titre de comparaison, l'IPCH pris en compte en 2021 n'avait été que de +0,2 %. Un bond qui fait donc légitimement craindre une forte hausse de la taxe foncière.

D'autres éléments viennent jouer dans la balance pour le futur montant de la taxe foncière, par exemple la fin programmée de la taxe d'habitation, qui fait craindre un manque de financement pour certaines communes. De nombreuses villes souhaitent également s'engager dans la mise en place de nouveaux projets, en particulier en lien avec la transition écologique, et sont donc à la recherche de sources de financement supplémentaires pour faire face aux coûts induits. C'est par exemple le cas de l'Eurométropole de Strasbourg qui va augmenter la taxe foncière de +12,6 % en 2022 afin de financer la construction de trois nouvelles lignes de tramway et de pistes cyclables. Pour connaître avec plus de précision la future hausse attendue dans chaque commune, il faudra patienter le temps du vote des taux applicables par les communes, les intercommunalités et les départements sur la taxe foncière qui se tient actuellement. Seule lueur d'espoir pour les propriétaires de biens immobiliers : la future réforme de la taxe foncière qui devrait entrer en vigueur… en 2026.