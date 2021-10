Taxe foncière : ces départements où elle coûte le plus cher

La taxe foncière est un poste de dépense qui pèse de plus en plus sur le budget des ménages (Crédits: © Richard Villalon - stock.adobe.com)

Au 20 octobre 2021, tous les propriétaires devaient avoir payé la taxe foncière. Quelle somme leur a-t-il fallu débourser ? Retrouvez un aperçu basé sur les chiffres 2020.

Par MoneyVox,

En matière de taxe foncière, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Si certains propriétaires n'ont à payer que quelques centaines d'euros, pour d'autres la facture peut dépasser le millier d'euros. Alors, comment expliquer de tels écarts ? Départements, taux appliqués, type de bien, valeur… de nombreux paramètres entrent en compte dans le calcul de la taxe foncière. Voici les données communiquées par l'administration fiscale sur l'impôt payé par les propriétaires en 2020.

827 euros de taxe foncière en moyenne

La moyenne générale de la taxe foncière payée par les Français sur l'année 2020 est de 827 euros. Un chiffre qui inclut l'ensemble du territoire (métropole et Outre-mer) ainsi que tous les types de biens immobiliers (maisons, appartements, locaux commerciaux…). En réalité, le montant de la taxe foncière payée par chaque foyer est très hétérogène. La faute au mode de calcul de cet impôt, qui dépend à la fois de la valeur du bien immobilier et des taux pratiqués par les collectivités locales (commune, intercommunalité et département).

Une autre donnée importante influe sur le montant de la taxe foncière : le nombre de logements possédés. Environ 60 % des propriétaires n'ont qu'un seul et unique logement, tandis que 20 % en possèdent deux. Sans surprise, ce sont les 20 % restants qui paient le plus cher, avec une moyenne de 1 606 euros pour 3 logements ou plus. Cette partie de la population représente une manne d'argent importante pour le Trésor Public, puisqu'ils versent environ 50 % du montant total généré par la taxe foncière.

Les départements les plus abordables… et ceux qui coûtent très cher aux propriétaires

Chaque collectivité pouvant décider du taux appliqué, il n'y a rien d'étonnant à ce que les moyennes varient fortement d'un département à l'autre. Et ce n'est pas forcément là où l'on s'attend à des sommes mirobolantes que la taxe foncière est la plus élevée. Ainsi, Paris n'arrive qu'en 72e place des départements Français, alors que les logements y coûtent très cher. Les 7 départements qui dépassent les 1 100 euros de moyenne sont les Yvelines, la Seine-Saint-Denis, la Guadeloupe, l'Essonne, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et La Réunion. Le plus cher d'entre eux ? Le Val-d'Oise et ses 1 267,34 euros de moyenne, suivi de très près par l'Essonne (1 259,75 euros).

De l'autre côté du tableau se trouvent les départements les moins coûteux. À nouveau, 7 départements sortent du lot avec des taxes d'habitation inférieures à 600 euros en moyenne : la Haute-Corse, la Haute-Saône, la Vendée, l'Indre, la Creuse, le Bas-Rhin et Mayotte. Ce dernier département remporte d'ailleurs la palme, avec une taxe foncière de seulement 493,43 euros selon les chiffres de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Bien entendu, le type de logement a une influence sur le montant de la taxe foncière à payer. En effet, la valeur d'une maison est globalement supérieure à celle d'un appartement. Ainsi, les propriétaires d'une maison individuelle doivent payer 908 euros de taxe foncière par an en moyenne, contre seulement 747 euros pour les détenteurs d'appartements. Et si ces chiffres font grincer des dents, c'est parce que le montant de la taxe foncière ne cesse de progresser. Entre 2010 et 2020, le montant moyen de cet impôt a augmenté de 27,9 % selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI).