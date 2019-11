Taxe d'habitation: jusqu'à quand la paierez-vous? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Pour une partie des ménages, octobre et novembre restent des mois de double peine fiscale avec le paiement de la taxe foncière et d'habitation qui est à payer, pour beaucoup, avant le 15 novembre.

Il y a quelques semaines, Bercy a confirmé l'engagement d'Emmanuel Macron: tous les Français vont bien bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation. Mais certains vont devoir être patients! Cette année, 20 % des ménages continuent à payer cette taxe, un petit mois après avoir dû régler la taxe foncière s'ils sont propriétaires. Il en sera de même l'an prochain. «L'impôt sera progressivement supprimé à compter de 2021», précise Bercy, 2022 étant annoncée comme la dernière année de la taxe d'habitation des résidences principales (elle subsiste pour les résidences secondaires). «Pour la première fois, un impôt sera supprimé sans être remplacé par d'autres impôts», martèle le gouvernement.

Mais les propriétaires s'inquiètent, ils craignent que la suppression de la taxe d'habitation ne débouche au bout du compte sur une envolée de la taxe foncière. Or, selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi), celle-ci a déjà augmenté de près de 35 % en dix ans, trois fois et demie plus que l'inflation.«On n'a pas de visibilité, cette année tout le monde est sage parce que les municipales arrivent, mais après?» s'interroge Christophe Demerson, président de l'Unpi.

La taxe d'habitation va augmenter

Pour calmer les inquiétudes des communes, le projet de loi de finances pour 2020 va leur affecter l'actuelle part départementale de la taxe foncière en remplacement de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Et l'État a promis «d'assumer la compensation intégrale des collectivités».

Les élus ne sont pas les seuls à s'interroger, les propriétaires eux aussi sont méfiants. Les 20 % des ménages encore assujettis à la taxe d'habitation craignent d'être les dindons de la farce: il est déjà prévu, dans le projet de loi de finances en cours d'examen, d'augmenter de 0,9 % la taxe d'habitation de la résidence principale en 2020. «Ce qui est contraire aux engagements du président de la République», rappelle Christophe Demerson. Octobre et novembre pèsent donc de plus en plus lourd dans les budgets de ceux qui paient taxe foncière et d'habitation, et ce n'est pas fini...