Quel délai pour vendre un logement en 2024, quelle saison privilégier ? iStock-Richard Villalonundefined.jpg

Les éléments qui ont un impact sur les délais de vente

Divers éléments ont une influence sur les délais de vente d’une maison ou encore d’un appartement. Pour commencer, il y a la localisation du bien. Certains secteurs attirent davantage d’acheteurs que d’autres. Ensuite, dans des zones tendues où l’offre est inférieure à la demande, un bien aura plus de chances d’être vendu rapidement. Le prix de vente du bien est également un facteur important. S’il est en adéquation avec le marché, le délai de vente sera moins important que pour un bien vendu trop cher et pour lequel les acheteurs potentiels vont tenter de négocier à la baisse. En général, on recommande de baisser le prix d’un bien quand il n’a pas été vendu au bout de trois mois. D’autres éléments ont une influence sur les délais de vente : état du bien, travaux à réaliser…

Vente d’un bien immobilier : quels délais en 2024 ?

En 2024, les délais sont plus importants qu’en 2023 et ce, en dépit d’une stabilité voire d’une baisse des taux d’emprunt. Avec un pouvoir d’achat mis à mal depuis plusieurs mois, de nombreux acheteurs tentent de négocier les prix des biens immobiliers. Meilleurs Agents s’est d’ailleurs intéressé à ce phénomène et a constaté que, dans les grandes villes, 70 % des biens sont négociés à la baisse. Du côté des vendeurs, certains préfèrent tout simplement patienter plutôt que de casser les prix. Mais à quels délais s’attendre ? En mars 2024, il fallait compter 77 jours dans les 11 plus grandes villes françaises (contre 59 jours un an auparavant). Dans certaines villes, c’est encore plus : 90 jours pour Montpellier, par exemple, ou encore 86 jours pour Toulouse. À Rennes, le délai moyen est de 74 jours soit un jour de plus qu’à Paris.

Quelle saison pour mettre son bien en vente ?

En 2024, les délais de vente sont plus longs qu’en 2023. Toutefois, il ne faut pas hésiter à mettre son bien en vente, notamment parce que le pouvoir d’achat immobilier des Français a augmenté, entre autres grâce à la baisse des taux d’emprunt. Dans le secteur de l’immobilier, la saison la plus active est le printemps. Après une pause hivernale pour de nombreux projets immobiliers, les affaires reprennent côté acheteurs comme côté vendeurs. Mais attention, au printemps, la concurrence peut être importante. Votre bien pourrait en conséquence être « noyé dans la masse ». L’été est la deuxième saison la plus propice aux ventes immobilières. Vous pouvez profiter de la lumière estivale pour faire de jolies photographies. En outre, il y a moins de concurrence que pendant le printemps. En automne, la demande est moins importante mais pas inexistante. Enfin, il n’est pas conseillé de mettre un bien en vente en hiver même si vendre un bien durant la saison froide n’est pas impossible.