Tarifs bancaires : les produits qui flambent en 2021

Virement en agence, retrait au distributeur, transfert du PEL ou encore frais de dossier des prêts immobiliers : certaines banques vont avoir la main lourde sur certaines lignes tarifaires en 2021. Zoom sur les petites lignes des dépliants tarifaires.

En 2020, les frais bancaires payés en moyenne par les Français s'établissaient à 215,50 euros selon une étude menée par le comparateur Panorabanques. Et en 2021 ? A première vue, il ne faut pas s'attendre à une flambée des tarifs selon Meilleurebanque.com, qui constate une baisse moyenne de 0,65% à partir du 1er janvier 2021. Mais cette accalmie tarifaire n'empêche pas certains établissements de compenser sur certaines opérations spécifiques. Allez-vous être concerné par cette révision des tarifs ? Le point.

Pourquoi certains tarifs augmentent en 2021

Plusieurs facteurs expliquent l'augmentation d'un certain nombre de tarifs de grands noms du secteur bancaire. Tout d'abord, les banques souhaitent dématérialiser un maximum d'opérations, ceci dans l'objectif de limiter le poids de leur masse salariale. Elles tendent à favoriser le paiement par carte bancaire et à rendre autonomes leurs clients grâce à leurs applications mobiles.

Second enjeu : compenser la baisse des taux d'intérêt et la concurrence effrénée sur le crédit immobilier. Si les clients prêtent une grande attention à la comparaison des taux d'emprunt, d'autres frais annexes, moins visibles, peuvent permettre d'augmenter la rentabilité de ce type d'opération. La compétition ne s'arrête pas au crédit : conserver l'épargne des clients est également une priorité pour les banques. En facturant les transferts, elles souhaitent donc dissuader les épargnants de transférer leur argent dans un autre établissement.

Selon le relevé des tarifs bancaires opéré par MoneyVox, 5 catégories de frais sont concernées par une nette augmentation en 2021.

Les retraits d'espèces dans une autre banque

La première : les « retraits déplacés », c'est-à-dire les retraits effectués par un client dans une autre banque que la sienne. Dans ce cadre, la banque du client paie une commission à l'autre établissement pour la mise à disposition de son automate. À l'heure de la carte bancaire, les banques souhaitent pénaliser les utilisateurs d'argent liquide et répercutent donc ces frais sur les usagers. C'est notamment le cas de 5 caisses de la Banque Populaire et de 6 caisses du Crédit Agricole. Au programme : réduction du nombre de retraits gratuits par mois et augmentation du coût de chaque retrait supplémentaire.

Les opérations réalisées en agence

Concernant les opérations faites par des conseillers bancaires, Laurent Trichet, fondateur du cabinet Sémaphore Conseil, fait le constat suivant : « De plus en plus de banques traditionnelles comme en ligne adoptent une tarification segmentée sur un nombre croissant d'opérations. Tel est le cas, par exemple, pour les virements instantanés, les modifications des plafonds d'utilisation carte ou encore les oppositions sur carte. Il n'est plus rare de voir pour ces opérations 3 voire 4 niveaux de facturation qui sont fonction du canal par lequel elles sont réalisées : en agence, via le centre de relation client, via l'interface client en internet fixe ou encore via l'application mobile. » La conséquence pour les consommateurs les moins autonomes : une surfacturation. C'est notamment le cas des virements occasionnels réalisés en agence, et non via un accès internet. De nombreuses banques ont pris le parti d'accroître leurs frais. Une augmentation qui va de 1% jusqu'à 25%, par exemple à la Banque Populaire du Sud, à la banque Dupuy de Parseval et à la Banque Marze.

Les frais de traitement des NPAI

« NPAI » est l'acronyme de « Ne parvient pas à l'adresse indiquée ». Votre facteur ne trouve pas votre boite aux lettres ? Vous avez oublié de signaler votre changement d'adresse ? Votre courrier est alors retourné à votre banque. Le coût du traitement supplémentaire est répercuté sur le client. Des frais qui atteignent parfois des records avec 20 euros à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (au lieu de 15 euros en 2020) et même 57 euros par trimestre à la banque Dupuy de Parseval.

Les frais de dossier des crédits immobiliers

Les plaquettes tarifaires des banques présentent un montant minimum et un plafond pour les frais de dossier des prêts immobiliers. En 2021, le constat est le suivant : une progression des seuils planchers - à la Caisse d'Epargne Hauts de France, le minimum de perception passe de 400 euros à 500 euros - mais également une augmentation des plafonds. Un exemple, concernant ces plafonds : au Crédit Agricole Loire Haute-Loire, le maximum est désormais de 1 200 euros au lieu de 1 000 euros précédemment.

Les transferts d'épargne à la concurrence

Cinquième et dernière évolution notable des tarifs bancaires en 2021 : les frais appliqués aux transferts de produits d'épargne. PEL, CEL, comptes-titres et PEA sont concernés par les augmentations des frais de transfert. Du côté de l'épargne logement, 40% des banques prévoient d'augmenter leurs tarifs, pour une moyenne de 108 euros au lieu de 103 euros. Les frais de transfert des placements en bourse enflent également et se rapprochent de leur limite légale, 150 euros, dans de nombreux établissements.