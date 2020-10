Sur les traces de l'Allemagne, la France s'engage dans l'hydrogène

La France a décidé d'investir dans l'hydrogène, l'Allemagne aussi... L'idée leur est donc venue de « conjuguer les efforts » (dixit Bruno Lemaire, ministre français de l'Economie et des Finances) pour « trouver un projet commun franco-allemand, puis européen, sur l'hydrogène » (toujours selon B Lemaire). Cet accord pourrait se former autour d'une importante manne financière : les sept milliards d'euros que la France a annoncé dédier au projet, auxquels s'ajouteront les neuf milliards d'euros que l'Allemagne a prévu d'investir. C'est donc un projet à 16 milliards d'euros qui va être consacré à l'hydrogène... Mais attention, pas n'importe lequel ! l'hydrogène dont on parle sera « vert ». Qu'est-ce donc que cet hydrogène vert, et que peut-on en attendre ?

L'hydroge?ne e?nergie verte - iStock-Leestat

L'hydrogène vert... De quoi parle-t-on ?

Pourquoi l'hydrogène vert est une énergie d'avenir

L'hydrogène qui est actuellement produit au niveau industriel n'est pas vert car il est issu de la combustion d'énergies fossiles : du charbon et du gaz naturel, essentiellement. Mais alors, qu'est-ce que l'hydrogène « vert » ? Voici l'explication fournie par le directeur général d'Engie - Cofely ; Monsieur Jean-Pierre Moneger : "Selon l'origine de l'énergie utilisée pour la production d'hydrogène, on peut parler ou non d'hydrogène « vert ». L'hydrogène vert est fabriqué à partir d'eau et d'électricité issues d'énergies renouvelables, permettant d'obtenir une empreinte carbone nulle. Le procédé d'électrolyse permet de produire de l'hydrogène mais également de l'oxygène et de la chaleur. Un électrolyseur permet ainsi de transformer un surplus d'électricité renouvelable en « hydrogène vert » pouvant être comprimé et stocké." Le stockage de l'énergie, notamment celle issue du photovoltaïque ou de l'éolien est en effet une vraie problématique, car elle est soumise au phénomène dit « d'intermittence » ... Quand il n'y ni vent ni soleil, la production d'électricité est difficile, et quand, au contraire ils sont abondants, ils provoquent un surplus de production d'énergie dans le réseau. L'énergie hydrogène, produite à partir d'électricité renouvelable par un processus d'électrolyse de l'eau, représente une solution à ce problème de stockage, car les éventuelles surproductions d'énergies vertes sont alors conservées sous forme de gaz.Bien qu'elle coûte aujourd'hui plus cher que l'hydrogène produit à partir d'énergies fossiles (4 à 5 euros le kg, contre moins de 2 euros), l'hydrogène vert présente de nombreux atouts : C'est une énergie totalement propre, qui ne produit aucune émission de CO2 : la combustion de l'hydrogène ne dégageant que de l'eau, son utilisation permet de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. C'est une énergie performante, qui bénéficie d'une densité très élevée, C'est une énergie flexible car elle peut être stockée, puis, distribuée à la demande. L'éventuel partenariat France / Allemagne tomberait au meilleur moment, la Commission européenne ayant, dans le contexte de la crise sanitaire, fait du développement de cet hydrogène propre un investissement prioritaire. L'objectif affiché ? Atteindre la neutralité climatique en 2050, et décarboner les secteurs les plus polluants tels que la sidérurgie et les transports.