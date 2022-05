Stéphane Plaza se crée un duplex de 86 m² dans le Marais, à Paris

L’animateur de télévision a acheté un 50 m² auquel il a ajouté 36 m² en achetant un appartement situé juste en-dessous.

L’animateur préféré des Français s’installe dans Le Marais, un quartier situé dans le 4e arrondissement de Paris, dans des propos relayés par Le Journal du dimanche . Il s’agit du premier appartement que Stéphane Plaza achète pour y vivre à l’année. « Il y a beaucoup de vie, de bars et de magasins ouverts le dimanche justement, avec aussi de bonnes adresses de brunchs et de marchés », explique-t-il au JDD pour justifier son choix. Mais où vivra la star des émissions diffusées sur M6 «Recherche appartement ou maison», «Maison à vendre» ou encore «Chasseurs d’appart»?

Stéphane Plaza logera dans un appartement de 50m² auquel il a ajouté 36 m² en achetant l’appartement juste en-dessous, soit un duplex de 86 m². L’animateur âgé de 51 ans devrait s’y installer prochainement, les travaux devant se terminer à la fin du mois de mai. En attendant, il vit dans un studio de 17 m² situé juste en face de sa nouvelle acquisition. Pratique pour suivre l’avancée du chantier! Contacté par Le Figaro , Stéphane Plaza n’a pas « souhaité évoquer son appartement ni apporter des détails . Ce sont des informations personnelles et confidentie lles ».

Une résidence secondaire en Bretagne

Cette installation au plein cœur de Paris n’est pas une surprise. Stéphane Plaza est né à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine (92) en 1970 et a toujours vécu en région parisienne, à Puteaux, à Sèvres et à Courbevoie après être parti de chez ses parents à l’âge de 30 ans. En août dernier, Le Figaro vous annonçait qu’il s’achetait une résidence secondaire en Bretagne mais qu’il conservait un pied-à-terre à Paris. « Paris a toujours la cote. On entend souvent dire “c’est l’exode de Paris” mais ce n’est pas le cas », déclarait-il alors. La capitale occupe donc une place importante à ses yeux.