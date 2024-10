Souscription d’une assurance vie : les erreurs à éviter

Crédit photo : 123RF

L'assurance vie s'inscrit dans le top 3 des placements préférés des Français grâce à sa flexibilité et sa fiscalité avantageuse. Mais attention, derrière sa simplicité apparente se cachent plusieurs particularités que vous devez connaître pour éviter les mauvaises surprises. Voici les erreurs à éviter pour profiter des atouts de l'assurance vie !

1️- Signer le premier contrat venu sans comparer

Le premier réflexe est souvent de se tourner vers sa banque lorsque l'on souhaite souscrire un nouveau produit financier. Attention à ne pas vous précipiter ! Toutes les assurances vie ne se ressemblent pas (et ne se valent pas), et ce, à différents niveaux :

Les frais

L'univers d'investissement (fonds en euros, diversité des unités de compte)

Le rendement du fonds en euros

Les options de pilotage (gestion profilée, gestion pilotée)

Vous devez prendre le temps d'établir vos attentes et de comparer les offres, que ce soit en ligne ou auprès des différents assureurs. Vous êtes un peu perdu ? Dans ce cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel et à poser toutes vos questions à un conseiller financier !

2️- Attendre avant de souscrire

Attendre d'avoir un capital important ou d'avoir une situation stable avant de souscrire une assurance vie, c'est perdre un temps précieux et de l'argent. L'avantage fiscal est un des principaux atouts de l'assurance vie, mais à condition d'attendre 8 ans avant d'effectuer un retrait. En pratique, après 8 ans, les gains réalisés sur un contrat assurance vie bénéficient d'un abattement de 4.600 euros pour une personne seule et de 9.200 euros pour un couple.

Souscrire une assurance vie le plus tôt possible, même avec de petits versements, permet de lancer le « compteur » fiscal et de bénéficier plus rapidement des avantages fiscaux, tout en laissant la possibilité de faire des retraits partiels en cas de besoin.

3- Négliger la clause bénéficiaire

La clause bénéficiaire détermine à qui sera versé votre capital en cas de décès. C'est donc un des aspects les plus importants d'un contrat assurance vie. Si cette étape est mal rédigée ou oubliée, les conséquences peuvent être importantes lors de la succession. Soyez précis dans la désignation de vos bénéficiaires. Mentionnez les noms, prénoms complets et pensez à réviser cette clause après un changement de situation (mariage, divorce, naissance, etc.).

4️- Penser que l'assurance vie ne sert qu'à la transmission

Une autre idée reçue est de penser qu'une assurance vie sert uniquement à transmettre un patrimoine en cas de décès, alors qu'en réalité, l'assurance vie permet aussi de constituer une épargne pour financer un projet futur comme l'achat d'une résidence principale, les études de vos enfants, un complément pour la retraite, etc. Autrement dit, voyez votre contrat assurance vie comme un outil flexible qui peut s'adapter à différents moments de votre vie, et pas seulement comme un placement pour vos héritiers. Cette étape vous permet de mieux gérer vos objectifs de placement sur le long terme !

5️- Ignorer les frais

Les frais d'un contrat d'assurance vie (frais d'entrée, de gestion, d'arbitrage) peuvent peser sur votre rentabilité si vous n'y prêtez pas attention. Si tous les contrats entraînent des frais, certains sont plus coûteux que d'autres. Alors, vérifiez bien en amont les différents frais applicables :

frais d'entrée

frais de gestion

frais d'arbitrage

frais de sortie

6️- Ne pas diversifier ses placements

Lorsque l'on est un investisseur novice, le réflexe est de placer toute son épargne sur le fonds en euros. Certes, ce type de placement sans risque est rassurant, mais il limite votre rentabilité et vos chances de faire fructifier votre argent (rendement moyen de 2,60 % en 2023). Pour augmenter vos chances de croissance, il est intéressant de varier vos placements : une partie en fonds euros et une autre en unités de compte par exemple. La plupart des contrats assurance-vie propose une gestion pilotée : vous déléguez la gestion de votre épargne à des experts qui s'occupent de répartir vos investissements en fonction de votre profil de risque.