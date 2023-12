SNCF : un faux jeu-concours sur Whatspp fait miroiter un an de voyages gratuits, c’est une arnaque

L’annonce fait croire que « 1 000 chanceux » pourront prendre le train gratuitement durant un an grâce à une « carte-cadeau ». Illustration. (Jorge_henao15 / Pixabay)

Non, la SNCF ne permet pas de gagner un an de voyages gratuits. Dans un communiqué du dimanche 17 décembre 2023, la compagnie ferroviaire alerte sur une escroquerie qui sévit actuellement sur Whatsapp. Des arnaqueurs envoient des messages faisant la promotion d’un faux jeu-concours pour tenter de récupérer les données personnelles de leurs victimes, rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur .

« Un faux jeu-concours intitulé Joyeux voyage et meilleurs vœux circule actuellement sur différents médias sociaux. Il s’agit d’une escroquerie. Nous vous recommandons de ne pas ouvrir le lien et de ne pas le diffuser autour de vous. Merci de votre vigilance » , écrit la SNCF sur X (ex-Twitter). Les annonces font ainsi croire que « 1 000 chanceux » pourront prendre le train gratuitement durant un an grâce à une « carte-cadeau » .

Un lien frauduleux

En cliquant sur le lien contenu dans le message, le destinataire est invité à participer à un mini-jeu. Lorsqu’il s’exécute, l’arnaque lui fait alors croire qu’il a remporté le gain principal et lui demande de partager le message sur Whatsapp pour en bénéficier. L’objectif est de lui dérober ses données, comme son relevé d’identité bancaire, et de relayer l’escroquerie à ses contacts.

Pour éviter de se faire avoir dans ce genre de cas, il est conseillé de prêter une attention particulière au lien du site vers lequel l’utilisateur est dirigé. En l’occurrence, celui-ci renvoie à l’adresse sncf.com@wpme.cc. Il s’agit d’un lien frauduleux qui n’est absolument pas lié au site officiel de la SNCF.