Alors que les pouvoirs publics ont annoncé la suppression des lignes aériennes intérieures en France en cas d'alternative en train de moins de 2 h 30, tout est fait pour promouvoir le rail ! Ainsi, durant cet été, 200 000 billets de trains Intercités sont commercialisés au prix défiant toute concurrence de 19 euros. Et ce n’est pas le seul « bon plan » annoncé par la SNCF... Tour d’horizon des efforts faits pour inciter les Français à prendre le train...

SNCF, les Intercités à 19€ reconduits jusqu'à fin août-iStock-Enzojz

Des Intercités bradés... « jusqu’à épuisement des stocks » !

Le 07 juillet dernier, le ministre délégué, chargé des Transports Clément Beaune, annonçait que la SNCF allait mettre en vente, jusqu’au 15 juillet, « plus de 200.000 billets à 19 euros disponibles sur les lignes Intercités, en trains de jour comme de nuit, pour les vacances d’été ». Mais le lundi 17 juillet dans l’émission des 4V sur France 2, le ministre annonçait la prorogation du dispositif.... « Cette opération devait s’arrêter ce week-end mais comme elle a bien marché et qu’il reste des billets, on continue jusqu’à la fin de l’été (...) jusqu’à épuisement des stocks » ! », indiquait-il, ainsi, invitant « tous ceux qui le souhaitent » à « se connecter à la minute où l’on parle » pour bénéficier de cette offre. Accessible à tous les voyageurs sans condition, « cette mesure populaire » a – toujours selon Mr Beaune – vocation à « contribuer à soulager le porte-monnaie des vacanciers ». Ces places, dont le coût moyen sans la remise serait d’environ 35 euros, concernent les trajets compris entre le 7 juillet et le 31 août ; au départ et à destination de 135 villes en France. Les trains ne roulent, certes pas à grande vitesse, mais ils assurent certaines liaisons très usitées telles que Paris-Limoges, Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Toulouse, Nantes-Lyon ou encore Bordeaux-Marseille.

Mais aussi...

Les efforts fournis par le gouvernement et la SNCF pour inciter les Français à utiliser le rail ne s’arrêtent pas à ces 200 000 places d’Intercités à prix mini. Différentes opérations commerciales ont également été mises en place depuis le début de l’été... Ainsi, après avoir offert 10 000 « cartes Avantages Jeune » à 1 euro, le lundi 17 juillet dernier, tous les détenteurs de ce type de carte se voient également offrir un bon d’achat de 10 € utilisable entre le 18 juillet et le 30 septembre, pour un trajet en TGV ou Intercités à effectuer d’ici le 9 décembre 2023. Et ce n’est pas tout... Ces jeunes voient également leur réduction au bar du TGV doubler durant cette même période ; soit -30% au lieu de -15% en temps normal. Pour que tous les types de publics puissent bénéficier de bons plans, la SNCF a également mis en vente 10 000 billets à 1 € pour les Ouigo « Train classique ». Enfin, 300 000 billets TGV et Intercités à 29, 39 et 49 € devraient également être proposés, pour des voyages à effectuer au mois d’août.