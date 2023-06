Silvio Berlusconi, promoteur immobilier avant d’être politicien

C’est grâce à l’immobilier que Silvio Berlusconi a bâti les premières fondations de son empire.

Silvio Berlusconi est décédé à 86 ans ce lundi. Magnat des médias, trois fois premier ministre, soit plus de 9 ans au total, un véritable record, le géant de la droite italienne a marqué l’Histoire. Avant d’être politicien toutefois, l’ancien chef du gouvernement italien a débuté sa carrière en tant que promoteur immobilier.

Il s’est lancé dans l’immobilier en 1961, après avoir enchaîné les petits boulots: vendeur de produits d’électroménager puis photographe et chanteur sur des bateaux de croisière en Méditerranée. Il a tout juste 27 ans quand il fonde la société immobilière Edilnord. Il n’a pas débuté par un petit projet mais a directement visé des sommets: une ancienne exploitation agricole transformée en quartier résidentiel. Le projet Milano 2, près de Milan s’étend sur 700.000 m² et impressionne par sa modernité.

Une vision avant-gardiste de l’urbanisme

Cet espace qui accueille 4000 habitants ressemble à une cité-jardin, équipée de nombreux services: des banques, des commerces, un bureau de poste... Les immeubles de quatre étages sont entourés de pelouses entretenues, offrant la sensation de vivre dans un parc. Un lac artificiel a également été ajouté, augmentant cette impression de connexion avec la nature. Les piétons, les cyclistes et les voitures ne se croisent jamais. Chacun a son parcours dédié, grâce à un système de passerelles, de ponts et de pistes cyclables. Une vision avant-gardiste de l’urbanisme donc. De même, les logements sont équipés d’air conditionné et de piscines sur les toits. L’homme politique avait le sens des affaires, Milano 2 étant une prouesse pour l’époque.

C’est à Milano 2 que Berlusconi a fondé les premières chaînes de télévision privées du pays. Il a ensuite créé Milano 3, sur 14 kilomètres carrés cette fois. Un projet similaire à Milano 2 dans sa conception. Puis, il délaisse sa passion pour l’immobilier au profit de la télévision. Et là aussi, c’est un succès.