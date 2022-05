Seuls 4% des Français ont déjà investi dans l’immobilier via le métavers

Le métavers est encore peu connu du grand public. Or, il est possible d’acheter des terrains virtuels ou des logements dans un univers parallèle.

Si pour vous le métavers est un univers propre au jeu vidéo uniquement, détrompez-vous. Né dans la science-fiction, cet univers virtuel et immersif dans lequel chacun peut prendre place sous la forme d’un hologramme et interagir avec d’autres avatars, permet aussi d’investir dans l’ immobilier . Toutefois, les Français sont-ils prêts à se lancer dans un tel type d’investissement? Masteos, société spécialisée dans l’investissement locatif clés en main, a pris la température auprès des Français afin de savoir s’ils envisagent ou non d’investir dans l’immobilier via ce monde virtuel (enquête en ligne réalisée par Poll&Roll entre le 13 et le 19 avril sur un échantillon de 2000 personnes âgées de 18 à 65 ans).

Sur l’échantillon interrogé, 4% des Français ont déjà investi dans l’immobilier via le métavers. Cette pratique est encore méconnue du grand public: 77% des personnes interrogées ne savent pas qu’elles peuvent acheter de l’immobilier grâce au métavers. Et pourtant, 48% des répondants pensent que l’immobilier dans le métavers, en comparaison avec l’immobilier dans le monde réel, permet de générer autant de profit. 21% pensent même qu’il permet d’en réaliser plus. « Ce secteur est nouveau, extraterrestre. Les réponses reçues sont donc hésitantes. Les sondés imaginent que si on évoque le métavers c’est qu’il doit générer du profit mais leur projection est hypothétique », explique Thierry Vignal, président de Masteos.

Moins de 10.000 € d’investissement

Parmi les raisons invoquées par ceux qui ne souhaitent pas faire un investissement immobilier dans le métavers dans un avenir proche ou qui ne savent pas s’ils veulent se lancer: une connaissance insuffisante de ce marché (66%) et un intérêt non visible pour le moment (29%). Certains préfèrent attendre de voir comment le secteur va évoluer (14%) et 7% trouvent les prix trop élevés.

Sans surprise, ce sont les 18-34 ans qui ont le plus investi dans l’immobilier via le métavers. Mais les proportions restent très faibles: 7% pour les 18-34 ans contre 3% chez les 35-49 ans. « La disparité des réponses entre les moins de 35 ans et les plus de 35 ans est à relever. Le fossé générationnel est criant. À chaque question, les jeunes sont deux fois plus motivés et enthousiastes. C’est un peu le même effet que pour TikTok (réseau social Ndlr) », insiste Thierry Vignal.

Les sondés prompts à faire le grand saut restent toutefois prudents: 53% seraient prêts à investir moins de 10.000€ et 4% envisageraient un investissement de plus de 50.000€. « On est face à un vrai mouvement générationnel qui n’est pas anecdotique. C’est un marché qu’il faut prendre au sérieux. Ce n’est pas un marché absurde pour des individus qui ont besoin de visibilité sociale », conclut le président de Masteos.