Semaine de l’éducation financière 2024 – Inquiets quant à leur situation financière, les Français se constituent une épargne de précaution

À l'occasion de la semaine de l'éducation financière, la Banque de France a publié les résultats de son enquête 2024 sur la culture financière des Français. Dans un contexte de forte inquiétude quant à leur situation financière, leurs comportements et choix d'épargne sont avant tout guidés par la volonté de se protéger en cas de coup dur.

L'inquiétude monte chez les Français quant à leur situation financière

En 2023, l'inquiétude monte chez les Français quant à leur situation financière : ils se disent moins satisfaits de leur situation actuelle (37 % se déclarent satisfaits, en baisse de 5 points) et surveillent de près leurs comptes (76 %, en hausse de 5 points). Cette perception les pousse à dépenser moins et épargner davantage. En conséquence, ils adoptent aussi des comportements responsables. Par exemple, 82 % indiquent régler leurs factures en temps et en heure et 65 % se demandent avant d'acheter quelque chose s'ils en ont vraiment les moyens. Les Français se font davantage de soucis pour leurs lendemains mais restent discrets et préfèrent éviter de discuter de leur situation financière avec leurs proches : seulement 17 % déclarent aimer en discuter.

Les Français mettent de l'argent de côté en cas de coup dur

La plupart des Français (80 %) déclare avoir épargné ou investi en 2023. Mais leur comportement d'épargne est avant tout guidé par la volonté de se protéger en cas de coup dur. Par exemple, 45 % conservent de l'argent en fin de mois sur leur compte, 28 % (+ 6 points) déclarent conserver de l'argent liquide chez eux et plus de la moitié (51 %) ont mis de l'argent de côté sur un livret d'épargne (+ 3 points). Avec ces mesures, les 2/3 des Français estiment pouvoir faire face à des dépenses imprévues sans emprunter de l'argent ni demander de l'aide à leur famille ou à des amis. Cependant, certains profils sont plus fragiles que d'autres, notamment les Français seuls ou avec plus de 2 enfants à charge.

En revanche, les comportements d'investissement restent relativement stables en 2023 par rapport à 2021. Ainsi, un quart des Français (23 %) déclarent avoir versé de l'argent sur une assurance vie, 9 % avoir investi en actions ou parts de sociétés et 5 % dans des obligations.

La moitié des Français se fixent des objectifs financiers

Pour autant, cela n'empêche pas la moitié des Français (47 %) de se fixer des objectifs financiers comme payer les études de leurs enfants, acheter un logement, acheter une voiture, préparer leur retraite ou encore se constituer une épargne en cas de coup dur. Cela est particulièrement vrai chez les jeunes de 25 à 35 ans (57 %) et les 35 – 55 ans (55 %). L'épargne de précaution reste le premier objectif (35 %), suivie du financement d'une dépense spécifique telle que l'achat d'une voiture ou encore les études des enfants (19 %) et de la préparation de la retraite (13%). En revanche, certaines motivations telles que l'achat d'un bien immobilier (12%, - 4 points) ou la transmission d'un patrimoine (8 %, - 4 point) enregistrent un recul.

Pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, 70 % des Français mettent de l'argent de côté mais d'autres préfèrent réduire certaines de leurs dépenses (38 %), quand 8 % ont cherché à contracter un crédit et 6 % ont augmenté les mensualités de remboursement d'un crédit en cours. Les plus jeunes (moins de 35 ans) recherchent davantage une source de revenu complémentaire (31 %).