Semaine de l’éducation financière 2024 : le niveau de connaissance financière des Français s’améliore progressivement

La Banque de France a publié les résultats de son enquête annuelle sur la culture financière des Français. Division, taux d'intérêt, inflation, principes de l'investissement … un questionnaire a permis d'évaluer leur degré de connaissance et de maitrise des concepts de base. Il en ressort que le niveau de connaissance des Français s'améliore progressivement dans ce domaine.

La maitrise de la division

À la question portant sur la division (« Imaginez que 5 amis reçoivent un don de 1 000 €. S'ils partagent équitablement cette somme, combien chaque ami recevra-t-il ? »), un peu plus de 7 Français sur 10 ont répondu correctement, un taux très stable par rapport aux années précédentes qui tend à croître avec l'âge et le niveau d'études. En effet, alors que le taux de bonne réponse est de 80 % chez les plus de 65 ans, il avoisine seulement les 60 % chez les jeunes générations (64 % chez les 18-24 ans et 62 % chez les 25-35 ans). Le taux varie de 53 % chez les non diplômés à 91 % pour les diplômés de grandes écoles.

La connaissance du niveau d'inflation

« Connaissez-vous à peu près le chiffre actuel de l'inflation en France ? ». Si la majorité n'est pas en mesure de donner une estimation, près de 3 Français sur 10 ont réussi à l'estimer. Là encore, le niveau de connaissance tend à augmenter avec l'âge (environ 35 % chez les plus de 55 ans) et le niveau d'étude (48 % chez les diplômés de grandes écoles). Les hommes sont mieux informés (33%) que les femmes (21%).

Si la majorité des Français ne connait pas le niveau de l'inflation, ils en appréhendent toutefois un peu mieux les impacts. À la question « Maintenant, imaginez que ces amis doivent attendre un an pour toucher leur part des 1000 € et que le taux d'inflation se situe à 5%. Dans un an, seront-ils en mesure d'acheter... plus, autant ou moins qu'aujourd'hui ? », 65 % ont apporté une bonne réponse. Un résultat en progression de 9 points par rapport à l'année dernière, que l'on peut probablement attribuer au contexte inflationniste actuel.

L'aisance avec la notion de taux d'intérêt

En revanche, les Français semblent relativement plus à l'aise avec la notion de taux d'intérêt.

S'agissant des prêts, 78 % d'entre eux ont correctement répondu à la question suivante : « Vous prêtez 25 € à un ami un soir et il vous rend 25 € le lendemain. Quel intérêt a-t-il payé pour ce prêt ? ». Encore une fois, les jeunes générations sont les moins aguerries avec environ 60 % de bonnes réponses.

Les Français ont également une bien meilleure connaissance du taux d'intérêt du livret A puisque 42 % sont capables de donner la bonne réponse, un taux en hausse de 11 points, certainement lié au fait que le taux est récemment passé de 0,50 % à 3,00 %.

Seulement la moitié des Français maitrise les calculs simples de taux d'intérêt. En effet, à la question « Supposons que vous déposiez 100 € sur un compte d'épargne sans frais offrant un taux d'intérêt garanti de 2 % par an. Combien y aura-t-il dessus à la fin de la première année, une fois les intérêts crédités ? », 52 % ont été capables d'apporter une bonne réponse. Le taux de bonnes réponses chute lorsqu'il s'agit d'effectuer le calcul sur 5 ans : 40 % seulement ont choisi la bonne réponse (« plus de 110 € »).

Une nouvelle fois, le degré d'aisance est très fortement corrélé au niveau de diplôme (23 % de bonnes réponses pour les sans diplômes versus 72 % pour les diplômés de grandes écoles) et à l'âge (36 % pour les 18-25 ans à 61 % pour les plus de 65 ans).

La connaissance des principes de l'investissement

Les Français, même les plus jeunes, semblent avoir une bonne connaissance des principes de base de l'investissement. Ainsi, plus de 80 % d'entre eux savent qu'un investissement avec un rendement élevé est susceptible d'être à haut risque (71 % chez les moins de 25 ans). Ils ont également bien compris les principes de la diversification : 70 % savent qu'il est généralement possible de réduire le risque des placements en bourse en diversifiant les actions et les titres et qu'il est moins probable de perdre tout son argent si on le place à plusieurs endroits.