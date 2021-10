Se loger en Île-de-France coûte 6 années de revenus

C’est deux fois plus qu’en 1992. Seulement 52% des acquéreurs déjà parisiens ont pu acheter un nouveau logement dans la capitale.

La statistique fait froid dans le dos. Acquérir une résidence principale en Île-de-France coûte l’équivalent de 6 années de revenus, en 2019. C’est la conclusion d’une étude que vient de publier l’Institut Paris Région. Soit deux fois plus d’années qu’en 1992. La chute vertigineuse des taux de crédit immobilier (de 12% (!) en 1992 à un peu plus d’1% en 2019) a incité beaucoup de ménages à toujours plus s’endetter pour accéder à la propriété. Or, qui dit plus de demande, dit hausse des prix. Conséquence: se loger devient de plus en plus cher et pas seulement à Paris.

Avec la crise sanitaire, la banlieue a de plus en plus la cote auprès des Français. Et ça se voit au niveau des prix. Aujourd’hui, un logement (maison ou appartement) coûte 4220 euros par m² (prix médian au 1er trimestre 2021), selon les notaires du Grand Paris. C’est deux fois plus cher qu’il y a une trentaine d’années. Malgré les taux bas, l’exigence des banques exclut de plus en plus de ménages du marché du crédit en raison d’un apport trop faible (moins de 10% du prix du logement) et/ou d’un endettement trop élevé (supérieur à 35%). Conséquence: de plus en plus de Parisiens sont obligés de s’excentrer ou de s’installer en région parisienne voire de quitter la région.

En 2019, seulement 52% des accédants qui résidaient auparavant à Paris, ont pu acquérir un nouveau logement dans la capitale. Les autres ont dû soit se tourner vers la Petite couronne (40%), soit vers la Grande couronne (8%). Mais ces exilés ont pu bénéficier de logements plus spacieux: un appartement de 70 m² en moyenne en Grande couronne, soit 5 m² de plus qu’en Petite couronne et 21 m² de plus qu’à Paris, selon l’étude de l’Institut Paris Région. Côté maisons, les acquéreurs ont pu s’offrir un bien de 104 m² en Grande couronne soit 21 m² de plus qu’en Petite couronne. L’équivalent de deux chambres en plus. «La solvabilisation des ménages par l’augmentation des capacités d’emprunt trouve aujourd’hui ses limites, affirment Emmanuel Trouillard et Philippe Pauquet, les auteurs de l’étude. La sortie de crise sanitaire et le développement du télétravail pourraient même entraîner un arbitrage des ménages en faveur de territoires moins tendus, sur des marchés immobiliers plus favorables à leurs projets».