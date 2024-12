SCPI Sofidy Europe Invest : une acquisition stratégique au cœur de Londres

La SCPI Sofidy Europe Invest – SCPI paneuropéenne et multi-sectorielle de plus de 350 millions d’euros de capitalisation – continue de renforcer et diversifier son portefeuille avec l’acquisition d’un immeuble à usage mixte d’exception à Londres. Situé dans le quartier dynamique de Midtown, cet investissement reflète une stratégie ciblée alliant localisation prestigieuse, potentiel de valorisation et respect des normes environnementales.

Un actif multifonctionnel au service de ses locataires

L’immeuble sélectionné par Sofidy Europe Invest est situé au 36-38 Hatton Garden et se distingue par son usage mixte et ses prestations modernes.

S’élevant sur cinq étages et un sous-sol, il offre une surface locative de 2 334 m² au total. Les espaces incluent des bureaux contemporains, trois cellules commerciales en rez-de-chaussée et un espace de fitness en sous-sol. Les terrasses aménagées au deuxième étage et sur le toit renforcent son attrait pour les locataires en quête d’un cadre de travail adapté aux exigences actuelles.

Une localisation idéale dans un quartier en forte dynamique économique

L’emplacement – au cœur de Midtown – confère à l’immeuble une position stratégique. Ce quartier, historiquement connu pour son artisanat joaillier, est aujourd’hui un pôle d’attraction pour les multinationales, les institutions financières et les entreprises technologiques.

La proximité avec la station Farringdon, un hub majeur de transport grâce à l’ouverture récente de l’Elizabeth Line, ajoute à son accessibilité et à son attractivité. Ce positionnement unique devrait favoriser une hausse significative des loyers dans les années à venir.

Des perspectives de rendement prometteuses

Avec une rentabilité brute estimée à 8% après relocation des espaces vacants, cette acquisition d’un montant de 18,55 millions de livres sterling répond à l’objectif de Sofidy Europe Invest de garantir des rendements attractifs à ses investisseurs.

Ce chiffre – calculé en fonction des loyers perçus et du coût d’acquisition total – témoigne du potentiel financier de cet actif. Toutefois, il est important de rappeler que ce rendement, bien qu’encourageant, n’est pas garanti et ne constitue pas une projection des performances futures.

Un engagement environnemental affirmé

Conformément aux standards de gestion responsable de la société de gestion Sofidy , l’immeuble de Hatton Garden répond aux exigences environnementales les plus exigeantes avec une certification énergétique EPC-B.

Cette conformité aux normes MEES (Minimum Energy Efficiency Standards) reflète l’engagement de la société à investir dans des actifs durables, respectant les contraintes légales tout en répondant aux attentes des investisseurs en quête de valeurs ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

Un acteur majeur dans l’immobilier européen

Filiale de Tikehau Capital, Sofidy se distingue par son expertise en gestion d’actifs immobiliers. Avec plus de 8,6 milliards d’euros sous gestion au 31 décembre 2023, dont une part significative en dehors de l’hexagone, elle accompagne plus de 60 000 épargnants à travers des solutions diversifiées.

Cette acquisition londonienne s’inscrit parfaitement dans la stratégie de la SCPI Sofidy Europe Invest, qui vise à construire un portefeuille de qualité, tout en diversifiant géographiquement ses investissements.