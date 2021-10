SCPI Pierval Santé (Euryale) : une collecte historique au 1er semestre 2021

La SCPI Pierval Santé fait partie du club très fermé des SCPI investissant sur les actifs de santé, particulièrement prisés par les investisseurs depuis le démarrage de l’épidémie de Covid-19. En effet, la pénurie d’infrastructures médicales s’est étalée au grand jour à l’occasion de cette crise sanitaire. Le manque de locaux hospitaliers ou de prise en charge de la dépendance va de pair avec le déficit de personnel soignant et une des leçons de cette pandémie est qu’un lourd investissement sera nécessaire dans le domaine de la santé pour les années à venir.

Les investisseurs ne s’y sont pas trompés : alors que certains secteurs immobiliers comme le commerce ou l’hôtellerie étaient boudés en raison de leurs fragilités locatives, les actifs de santé étaient en revanche très recherchés. Les SCPI spécialisées dans ce domaine comme Pierval Santé, gérée par la société de gestion Euryale, ont profité d’un flux d’allocation important des épargnants individuels : plus de 405 millions € ont ainsi été collectés par Pierval Santé au 1er semestre 2021, propulsant sa capitalisation à presque 1,8 milliard € au 30/06/2021. Déjà au 4ème trimestre 2020, plus de 190 millions € avaient été collectés sur cette SCPI alors que le pays vivait son second confinement avec la reprise épidémique automnale. Au global, la collecte nette 2020 se chiffre à 505 millions € (plus grosse collecte du marché en 2020), c’est 35% de plus qu’en 2019, qui avait déjà enregistré une hausse de 56% par rapport à 2018 ! Si l’on prolonge le rythme de collecte du S1 2021 sur le reste de l’année, le record de collecte de 2020 devrait être largement battu…

La difficulté pour une société de gestion confrontée à un tel succès sur une SCPI est bien entendu d’investir la collecte de façon à préserver la rentabilité du produit. Sur cet aspect, on ne peut que reconnaître le bilan plus qu’honorable d’Euryale : le TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) de la SCPI Pierval Santé s’affiche à 4,95% en 2020 -net de fiscalité étrangère- soit 77 points de base au-dessus de la moyenne des SCPI (4,18% de TDVM moyen en 2020 pour l’ensemble des SCPI selon l’ASPIM, Association française des Sociétés de Placement Immobilier). La SCPI Pierval Santé a donc eu en 2020 quasiment la même rentabilité que l’année précédente (5,05% de TDVM en 2019). Au 1er semestre 2021, le TDVM en rythme annualisé s’élève à 4,80%, proche du niveau de 2020. Ces bons résultats sont bien sûr liés à la capacité à investir la collecte mais également au travail qui est effectué sur la gestion locative : au 2ème trimestre 2021, le TOF (taux d’occupation financier) de la SCPI est ainsi mesuré à 98,88%, soit pratiquement le même niveau qu’avant le déclenchement de la crise sanitaire (TOF de 99,03% au T4 2019).