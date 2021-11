SCPI Optimale : un TDVM annualisé de 5,52% sur les 3 premiers trimestres de 2021

La SCPI Optimale, lancée il y a un peu plus d’un an, vient de publier son bulletin d’information au titre du 3ème trimestre 2021: les indicateurs financiers sont plutôt flatteurs avec un TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) annualisé de 5,52%, largement supérieur à la moyenne du marché, et un TOF (taux d’occupation financier) de 100% sur les 6 actifs en portefeuille. Pour booster la collecte sur la fin de l’année 2021, la société de gestion Consultim AM a décidé de réduire le délai de jouissance de la SCPI Optimale à 1 mois -contre 3 mois habituellement- pour les associés qui souscrivent au cours du 4ème trimestre.

Un TDVM de 5,52% en rythme annualisé sur les 9 premiers mois de 2021

La SCPI Optimale verse des dividendes mensuels à ses associés, ce qui est encore assez rare sur le marché des SCPI qui a plutôt une norme de distribution trimestrielle. La première année complète de cette jeune SCPI (2021) devrait en toute logique correspondre à une stricte régularité de distribution : si l’on en juge par les résultats affichés sur les 9 premiers mois de l’année, le dividende mensuel a en effet été parfaitement stable à 1,15€ par part (soit 10,35€ de distribution cumulée) et la société de gestion se dit « confiante sur la capacité de la SCPI Optimale à maintenir cet objectif dans le temps ». En comparaison, la moyenne des SCPI a connu un taux de distribution de 2,1% au premier semestre 2021 (soit 4,2% en rythme annualisé) selon le bilan publié par l’ASPIM il y a quelques semaines. La SCPI Optimale se situe donc plus de 130 points de base au-dessus du marché. Ce résultat est d’autant plus remarquable que cette SCPI a aujourd’hui un patrimoine majoritairement investi dans des actifs de commerces (86% en valeur vénale à fin septembre 2021) avec une diversification en bureaux (5%) et en locaux d’activité (9%). Pour rappel, les SCPI de commerces ont distribué en moyenne 3,67% en 2020, un chiffre en retrait de 51 points de base par rapport à la moyenne de l’ensemble des SCPI. Le bon résultat de la SCPI Optimale sur le secteur des locaux commerciaux s’explique par la grande sélectivité des acquisitions : une part importante de commerces de première nécessité (alimentaire, réparation automobile…) et des emplacements régionaux soigneusement étudiés.

Un délai de jouissance raccourci pour stimuler la collecte

Les perspectives d’acquisitions de la SCPI Optimale pour la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022 sont ambitieuses, avec en particulier « deux ensembles de locaux d’activités situés dans les Pays de la Loire (départements 44 et 49), occupés par 8 locataires et négociés avec un rendement moyen à l’acquisition de 8,1 % ». Ces actifs devraient rejoindre le patrimoine du fonds fin 2021 ou début 2022. Cette bonne dynamique sur les acquisitions incite la société de gestion à accélérer le tempo de la collecte pour éviter le surinvestissement, et pour ce faire un bonus a été accordé aux associés qui feraient le choix de souscrire à la SCPI Optimale entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021 : le délai de jouissance est réduit temporairement pour ces épargnants à 1 mois, contre 3 mois habituellement. « Cette réduction provisoire du délai de jouissance s’appliquera également aux prélèvements programmés et aux dividendes réinvestis » précise Consultim AM dans le dernier bulletin trimestriel d’information.

Pour conclure, une autre bonne surprise attend les associés de la SCPI Optimale au cours des trimestres à venir : la société de gestion, « convaincue de l’importance fondamentale de la transition énergétique et écologique pour les générations futures », annonce avoir initié une démarche en vue de l’obtention du label « ISR Immobilier » au premier semestre 2022.