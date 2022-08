SCPI : les raisons d'un engouement

Que diriez-vous d’investir dans la pierre, sans contrainte budgétaire ou de gestion locative, et en vous garantissant un rendement moyen plus qu’honorable ? Ce sont là quelques-uns des arguments qui font mouche auprès de plus en plus de Français, et qui assurent le succès des Sociétés Immobilières de Placement Immobilier... Ces fameuses SCPI ou placements en « pierre-papier ».

SCPI les raison d'un engouement - iStock-yongyuan

Le principe de la « pierre-papier »

La SCPI est un véhicule d’investissement immobilier non coté en bourse, qui permet à tout un chacun - de l’étudiant à l’investisseur avisé, en passant par le père de famille ou le retraité – de placer son argent dans l’immobilier via une société de gestion. Ce faisant, l’épargnant n’acquiert pas un bien dans sa totalité ; il en achète seulement une ou plusieurs « parts ». Il devient ainsi copropriétaire du bien avec les autres souscripteurs et partage avec eux les revenus générés par leur achat commun. Les loyers perçus par la SCPI sont redistribués – pour partie - aux différents investisseurs particuliers, au prorata du nombre de parts dont ils sont propriétaires.

SCPI : de multiples avantages

Avec les SCPI, l’investisseur n’est pas contraint d’acquérir un immeuble complet, l’opération peut porter sur un centième de part d’un modeste studio ! Ainsi, ce système d’investissement permet à tous les profils, et types de budgets d’accéder à la pierre : le ticket d’entrée peut se limiter à quelques centaines d’euros. Ce type d’achat est par ailleurs exempt de tous les tracas que peuvent générer un bien locatif en pleine propriété. Les copropriétaires, en effet, n’ont ni à sélectionner les locataires ni à se soucier de l’entretien, du paiement des taxes, ou encore de l’encaissement des loyers... Tout cela est pris en charge par la société de gestion. Pour l’investisseur, les SCPI sont une source de revenus réguliers, ainsi qu’un placement dont les risques de pertes sont assez faibles. La société de gestion investit en effet l’argent qui lui a été confié dans de l’immobilier dit « tertiaire » : des bureaux, des commerces, des maisons de retraites etc., afin de diluer les risques. Pour ne rien gâcher, les rendements moyens constatés ces dernières années sont plutôt satisfaisants : ils se situent autour de 4,45%, certains produits ayant même dépassé les 6% en 2021 ! Enfin, contrairement à certains investissements en vogue tels que les crypto-monnaies par exemple, les SCPI sont agréées par l’Autorité des marchés Financiers (AMF) et encadrées par le code monétaire et financier.

Les SCPI en quelques chiffres

Durant la pandémie, les SCPI n’ont pas connu la crise... En 2019, leur collecte nette battait tous les records, atteignant 8,6 milliards d'euros. Si 2021 a enregistré un léger recul, les Français ont en tout de même investi 7,4 milliards d’euros dans les produits que proposaient les quelques 200 entités actives sur le marché. Et l’engouement ne se dément pas cette année, peut-être parce que les scores de rendement se maintiennent...Selon la plateforme de distribution France SCPI, le taux de distribution moyen versé aux associés se situait à 4,20%, au premier semestre 2022.