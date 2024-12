SCPI Épargne Pierre : Performances et perspectives au 3ème trimestre 2024

Le troisième trimestre 2024 témoigne de la résilience et des solides performances de la SCPI régionale et diversifiée Épargne Pierre – gérée par ATLAND Voisin – dont la capitalisation dépasse aujourd’hui les 2,7 milliards d’euros. Le dernier bulletin d’information publié par la société de gestion met en lumière les indicateurs clés qui confirment la stratégie efficace de diversification et de gestion proactive de la SCPI.

Une stabilité financière et un rendement solide

Au 30 septembre 2024, Épargne Pierre maintient la prévision d’un revenu annuel estimé à 10,98 euros par part (non garanti), un niveau qui serait identique à celui de 2023 et parfaitement stable depuis 2020. Cette constance se reflète également dans le taux de distribution prévisionnel qui s’établit à 5,28 % pour 2024. Avec un Taux de Rendement Interne (TRI) sur 10 ans atteignant 5,46 %, les performances de la SCPI Épargne Pierre s’inscrivent dans une dynamique pérenne.

La stabilité du prix de la part est également à noter (depuis la dernière revalorisation de 1,46% réalisée le 1er novembre 2021), conforté par une décote actuelle de 6% par rapport à la valeur de reconstitution au 30 juin 2024. Ce facteur contribue puissamment à la préservation du capital des investisseurs.

Par ailleurs, la liquidité de la SCPI Épargne Pierre demeure intacte, sans aucune part en attente de retrait au 30 septembre 2024 et une collecte nette avoisinant les 22 millions d’euros sur le trimestre.

Une gestion patrimoniale efficace

Le portefeuille immobilier d’Épargne Pierre affiche un taux d’occupation financier supérieur à 95 %, soutenu par une importante diversification sectorielle et géographique. La SCPI compte plus de 1 000 locataires répartis entre bureaux, commerces, activités logistiques et d’autres secteurs tels que la santé et l’éducation.

Deux acquisitions majeures ont marqué ce 3ème trimestre : un portefeuille de neuf sites d’hôtellerie de plein air acquis pour 67 millions d’euros et un immeuble de bureaux à Nantes, évalué à 5,5 millions d’euros. Ces investissements s’inscrivent dans une démarche d’investissement socialement responsable (ISR) et ils contribuent à diversifier et à renforcer les revenus locatifs de manière durable.

Des engagements ESG renforcés

Depuis plus de trois ans, Épargne Pierre est engagée dans une stratégie ISR (labellisation ISR obtenue en mai 2021), récemment reconduite pour un nouveau cycle triennal. Cette démarche exigeante reflète les efforts constants déployés par la société de gestion pour réduire l’impact environnemental et améliorer l’impact sociétal des actifs de sa SCPI. En 2023, près de 90 % du patrimoine avait déjà intégré des critères ESG, et des mesures concrètes ont été mises en œuvre, notamment pour l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau.

La distinction entre les actifs « Best in Class » et « Best in Progress » illustre cette approche : certains biens maintiennent des notes ESG élevées, tandis que d’autres font l’objet de plans d’amélioration rigoureux.

Une gestion prudente et un positionnement pertinent

Avec un taux d’endettement de seulement 12,53 %, Épargne Pierre minimise son exposition aux risques liés à la dette. La maturité moyenne pondérée de ses prêts atteint 7,3 années, garantissant une stabilité financière à long terme. De plus, 98% de son capital est détenu par des particuliers, renforçant ainsi sa résilience face aux fluctuations des marchés et aux potentiels mouvements de rachats initiés par les investisseurs institutionnels.

Plus généralement, les perspectives semblent prometteuses pour le positionnement de la SCPI Épargne Pierre, soutenu en particulier par un marché des bureaux résilient dans les métropoles régionales. Le taux d’occupation moyen affiché par le véhicule reste stable autour de 95%, confirmant la pertinence de sa stratégie d’investissement et la qualité de ses actifs.

Le troisième trimestre 2024 met en exergue la capacité d’Épargne Pierre à conjuguer stabilité financière, diversification des actifs et engagement en faveur de la durabilité. Cette combinaison gagnante, associée à une gestion historiquement prudente de la part d’ ATLAND Voisin , offre aux investisseurs des perspectives financières attractives, tout en répondant aux enjeux environnementaux et sociétaux de demain.