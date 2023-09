SCPI Épargne Pierre (Atland Voisin) : le prix de part reste décoté

Depuis son lancement il y a tout juste 10 ans, la SCPI Épargne Pierre affiche d’excellents indicateurs financiers, avec un taux de distribution qui a toujours été largement au-delà de 5% (voire au-dessus de 6% certaines années) : un taux bien supérieur à la moyenne des SCPI. Le chemin parcouru par Épargne Pierre au cours de ces 10 dernières années est impressionnant, avec une collecte cumulée de 2,5 milliards d’euros et autant d’investissements immobiliers réalisés.

Le revenu 2023 est anticipé stable par rapport à 2022 (entre 5,20 et 5,30% de taux de distribution non garanti) et le prix de la part reste décoté, malgré la baisse récente des marchés immobiliers. De quoi rassurer les investisseurs à un moment où certaines SCPI du marché baissent significativement leurs prix de parts.

Un revenu 2023 qui devrait être stable par rapport à 2022

Grâce à sa stratégie gagnante de cibler l’immobilier tertiaire des métropoles et villes régionales et forte d’un patrimoine de 2,5 milliards d’euros (400 actifs loués à près de 1.000 locataires), la SCPI Épargne Pierre affiche sa confiance pour l’année 2023 , en dépit d’un marché immobilier peu porteur.

La société de gestion Atland Voisin anticipe ainsi « un revenu stable et un taux de distribution entre 5,20 et 5,30% (non garanti) » avec, à plus long terme, la « capacité à tenir la même promesse : faire significativement mieux que le marché des SCPI ». Cette performance est aujourd’hui rendue possible par la solidité des loyers encaissés par cette SCPI , ses locataires étant engagés sur une durée ferme résiduelle proche de 5 ans en moyenne.

La grande mutualisation et l’excellente diversification du patrimoine « situé dans des marchés immobiliers sains », ainsi que le faible endettement du véhicule (ratio d’endettement de 14,7% au 31/12/2022, négocié sur des taux fixes) contribuent également à la solidité d’Épargne Pierre dans ce contexte chahuté pour l’immobilier.

Le prix de part restera décoté à horizon fin 2023

C’est typiquement dans un cycle de marché défavorable comme celui que nous traversons actuellement qu’ apparaît une forte dichotomie entre les produits défensifs et bien gérés qui ne dévient pas de leur trajectoire et d’autres fonds plus fragiles qui n’ont d’autre choix que de baisser leur prix de part, semblant avoir épuisé tous leurs leviers de performance. À ce titre, Atland Voisin se veut très rassurante pour sa SCPI Épargne Pierre, analysant « avec lucidité et sincérité la situation ».

La société de gestion annonce ainsi qu'à horizon fin 2023 ou début 2024 :

Le prix de part continuera de bénéficier d’une décote favorable par rapport à la valeur de reconstitution : cette décote (de près de 8% fin 2022) est le fruit de [sa] politique prudente, basée sur la conscience du caractère cyclique de l’immobilier. Elle s’avère protectrice dans un contexte de marchés immobiliers baissiers. En pratique, [la société de gestion anticipe] une légère baisse des valeurs d’expertise fin 2023, et donc une légère baisse de la valeur de reconstitution. Néanmoins, cette dernière restera sensiblement supérieure au prix de souscription. En conséquence, le prix de souscription actuel restera favorable à la protection du capital des associés, actuels ou à venir. La collecte nette devrait se maintenir à un niveau soutenu , permettant de saisir des opportunités favorables à la performance future du fonds. Concrètement, [Atland Voisin anticipe] un volume d’environ 30 à 40 millions d’euros par mois, ce qui participe également au maintien de la bonne liquidité de la SCPI Épargne Pierre.

