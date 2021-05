SCPI Activimmo d'Alderan : la barre des 100 millions € de capitalisation est franchie

Créée en juin 2019 par la société de gestion Alderan, la jeune SCPI Activimmo spécialisée en immobilier logistique a très rapidement montré tout son potentiel, que ce soit en terme de distribution aux associés avec un TDVM (taux de dividende sur valeur de marché) de 6,05% en 2020 pour son premier exercice complet (3ème place du podium sur les SCPI ouvertes aux souscriptions), ou en terme de collecte avec 72 millions € de capitaux frais levés en 2020 et 46 millions € sur le seul 1er trimestre 2021.

La barre des 100 millions € de capitalisation aura donc été franchie au cours du 1er trimestre 2021 pour la SCPI Activimmo, moins de 2 ans après son lancement, et alors que la pandémie de Covid-19 a considérablement perturbé l'activité commerciale sur l'ensemble des véhicules d'épargne en 2020. Au 31/03/2021, la capitalisation d'Activimmo atteint très précisément 125,1 millions € et il y a fort à parier que le chiffre sera beaucoup plus haut en fin d'année 2021. Cette collecte très rapide est bien sûr liée au positionnement unique de cette SCPI purement investie en immobilier logistique, un des secteurs de l'immobilier tertiaire qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu depuis le début de la pandémie. Mais c'est avant tout le résultat d'un pilotage précis de l'adéquation entre la collecte et les investissements, avec en parallèle une grande sélectivité dans le choix des actifs de la part d'une société de gestion dont les fondateurs ont une longue expérience de l'immobilier logistique. En particulier, le fait d'avoir fixé un délai de jouissance assez long sur la SCPI Activimmo (entrée en jouissance des parts nouvelles le 1er jour du 6ème mois suivant la souscription) permet au gérant d'absorber la collecte sans effet dilutif pour les associés historiques, le temps de trouver les investissements adéquats sur le marché. 2021 devrait se situer sur la lancée de 2020 en terme de performance distribuée, le 1er acompte sur dividende versé fin avril 2021 s'affichant à 6% de TDVM annualisé, qui correspond à l'objectif annuel (non garanti).

Dans son dernier bulletin trimestriel d'information (au titre du 1er trimestre 2021), la société de gestion Alderan précise avoir réalisé deux acquisitions pour le compte de la SCPI Activimmo : fin février, un « bâtiment de pure logistique urbaine situé au cœur de la conurbation lilloise » d'une surface de 5.716 m2, loué à 100% à « un spécialiste de la logistique du dernier kilomètre lié au e-commerce », et en avril un entrepôt logistique dans la banlieue de Rouen d'une surface de 12.230 m2 loué à l'entreprise agroalimentaire italienne Ferrero. Au 31/03/2021, Alderan estime qu'il reste 61 millions € à investir, ce qui représente environ 50% de la capitalisation de la SCPI. Ce ratio peut sembler élevé mais il ne représente que 4 mois de collecte environ. Le délai de jouissance protège donc efficacement d'un éventuel effet dilutif, sachant qu'un ensemble d'actifs est actuellement à l'étude pour un montant global de 116 millions € pour une acquisition éventuelle entre juin et juillet 2021. Alderan précise que « la collecte du second trimestre et les lignes de trésorerie [mises en place en janvier dernier : 2 lignes de trésorerie pour un montant total de 10 millions €] seront mises à contribution pour ces acquisitions. »

La SCPI Activimmo a obtenu deux prix en 2020 : le 16 septembre, le jury des Victoires de la Pierre-Papier lui a attribué le prix de la meilleure SCPI spécialisée à capital variable, et elle a par ailleurs obtenu la médaille d'argent pour le prix de la Meilleure Innovation, décerné par le média numérique ToutSurMesFinances