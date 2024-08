Salaire : changer d'entreprise pour gagner plus, est-ce vraiment une bonne stratégie ?

(Crédits photo: © HJBC - stock.adobe.com)

Vous envisagez de quitter votre entreprise actuelle pour obtenir un meilleur salaire dans une autre société ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette stratégie n'est pas toujours la bonne.

Selon une récente enquête de l'Insee , 26,3 % des employés du secteur privé souhaitant changer d'emploi cherchaient par cet intermédiaire à obtenir un meilleur salaire. Un chiffre en augmentation puisque, en 2021, ils étaient 22,1 % à avancer cet argument. La hausse générale des prix incite ainsi les salariés à chercher de solutions pour éviter de perdre en pouvoir d'achat. Mais changer d'employeur pour gagner plus, cela fonctionne-t-il vraiment ? Les éléments de réponse chiffrés.

Les employés fidèles mieux rémunérés à court terme

"Dans un contexte de forte inflation, la mobilité professionnelle peut relever d'une stratégie des salariés pour maintenir leur pouvoir d'achat" explique l'Insee dans son étude. Pourtant, cette stratégie n'est pas toujours payante. De manière générale, celle-ci est même moins intéressante que de rester dans son entreprise. Entre 2021 et 2022, les salariés ayant changé d'entreprise ont ainsi gagné 2,9 % de plus sur leur bulletin de paie, contre 5,7 % pour les employés dont la situation professionnelle est restée stable.

L'Insee nuance toutefois son analyse : "Le changement d'entreprise ne résulte pas nécessairement d'un choix mais peut aussi être subi". Il est donc essentiel de tenir compte de sa situation individuelle avant de choisir, ou non, de quitter son employeur. L'Insee ajoute également que "certaines primes et certains avantages sont liés à l'exercice précédent (primes d'intéressement et de participation) et ne sont donc pas versés la première année d'un nouvel emploi, ou sont corrélés à l'ancienneté (prime d'ancienneté)".

À court terme, changer d'entreprise pour gagner plus n'est donc pas forcément la meilleure stratégie, à moins d'y être contraint en raison d'une mésentente, d'un licenciement ou d'une fin de Contrat à durée déterminée (CDD). À long terme, la récupération des diverses primes peut néanmoins permettre de gagner en rémunération globale. "Changer d'entreprise n'est pas nécessairement une stratégie gagnante à court terme pour les revenus salariaux, mais cela n'exclut pas des gains salariaux à plus long terme", résume l'Insee.

Une décision plus avantageuse pour les personnes en CDD qu'en CDI

Lorsque l'on décide de quitter son entreprise pour une autre dans l'objectif de gagner davantage d'argent, il est important de tenir compte de sa situation individuelle. En effet, les impacts sur son niveau de rémunération peuvent être très différents. Vous êtes en CDD ? Changer d'employeur peut vous être particulièrement profitable. Selon l'Insee, les salaires des travailleurs en question ayant fait ce choix ont augmenté de 13,2 % entre 2021 et 2022, contre 7,8 % pour ceux restés dans la même société.

Vous avez moins de 30 ans ? Les employeurs sont prêts à faire des efforts importants pour attirer et fidéliser leurs jeunes recrues. De fait, à court terme, il s'agit de la seule catégorie d'âge qui ne perd pas en salaire en changeant d'employeur, puisque, en moyenne, l'évolution était de +0,2 point en 2022. "Dans un contexte de marché du travail plus favorable, les entreprises sont incitées à davantage retenir leurs jeunes salariés, potentiellement plus mobiles, en leur proposant plus souvent des augmentations de salaire".

Vous êtes en CDI ? "à caractéristiques individuelles identiques, les salaires d'embauche sont plus élevés en contrats à durée limitée qu'en CDI" note l'Insee dans son étude. La perte de salaire en passant d'une entreprise à une autre peut ainsi être plus importante que pour un CDD. Cependant, la stabilité du CDI permet d'espérer une progression de salaire plus importante que pour un contrat à durée déterminée grâce aux augmentations de salaire décidées chaque année par l'employeur et au versement de primes.