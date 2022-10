Sa maison en bois va bientôt s’effondrer mais elle doit continuer à la payer

Dans le Morbihan, les multiples malfaçons d’une maison en bois l’ont rendue inhabitable. Problème: sa propriétaire vient de perdre en appel contre l’assureur de l’artisan qui l’a construite.

C’est le genre de situation que l’on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Être contraint de continuer à payer pour une maison qui peut s’effondrer à tout moment et qui a été reconnue inhabitable par la justice. Ce cauchemar, c’est celui que vit actuellement Cécile Baudry, propriétaire d’une maison en bois dans la petite commune de Questembert (Morbihan), dont Ouest-France relate les malheurs .

Le bien de 135 m² en question avait été acheté pour 210.000 euros en 2010 « hors d’eau, hors d’air ». Dès 2016, il donne les premiers signes de faiblesse dès 2016, «avec un léger fléchissement du sol dans la pièce de vie, qu’on a découvert quand on a fait tomber du lait et qu’il a coulé» , comme le confie Cécile à Ouest France . En 2017, elle saisit la justice et un expert du tribunal souligne en 2019 «que la maison est dangereuse et inhabitable» . En cause: la hauteur trop faible du vide sanitaire, une ventilation insuffisante, sans oublier l’absence de dalle béton et l’humidité remontant de la terre.

Garantie décennale

La mère de famille quitte alors les lieux avec ses deux adolescents pour retourner vivre chez ses parents. L’artisan qui avait construit la maison avait quant à lui revendu sa société dès 2015 avant de changer d’activité. En novembre 2020 , le tribunal de Vannes reconnaît la responsabilité de la Maaf, l’assureur de la garantie décennale du constructeur. La société doit prendre en charge une note de 286.000 euros couvrant les travaux et le préjudice subi.

L’affaire semble réglée et des travaux sont lancés. Sauf que l’assureur a fait appel de la décision et vient d’obtenir gain de cause, fin septembre. La décision pointe le fait que l’assureur ne couvrait pas l’artisan auteur des travaux litigieux à la déclaration d’ouverture du chantier, en février 2006, puisque l’assurance n’a été souscrite que fin avril 2008. La cour d’appel a balayé les arguments retenus en première instance, selon lesquels les travaux n’ont véritablement débuté qu’en 2009.

Appel sur les réseaux sociaux

Résultat: la mère de famille se retrouve le bec dans l’eau. Non seulement les premiers travaux ont montré que l’étendue des malfaçons est telle que la maison ne semble pas sauvable mais en outre, elle se retrouve désormais à devoir rembourser à l’assureur les premiers travaux déjà réalisés. Rajoutez à cela le fait qu’elle continue à rembourser le crédit de sa maison et verse à sa mère un loyer. Elle compte bien se pourvoir en cassation mais tout cela nécessite un sérieux budget. Selon les estimations avancées dans Ouest-France, il faudrait compter sur près de 40.000 euros de budget pour la démolition de la maison et 300.000 euros pour la reconstruire. Elle compte notamment sur un appel lancé sur Facebook pour mobiliser des soutiens ainsi qu’ une cagnotte créée en ligne afin de couvrir ses frais judiciaires .