S'installer dans une tour à Paris: petits prix, grosses charges

Dans les grands ensembles des années 70, les logements sont parmi les moins chers de la capitale. Mais les charges mensuelles sont à la hauteur de la vue...

Alors que les prix moyens dans la capitale restent bloqués tout juste sous la barre des 11.000 euros le mètre carré et que l'arrondissement le moins cher de la capitale (le 19e) s'affiche à 9240 €/m² en moyenne selon les statistiques des notaires, cette annonce à moins de 6500 €/m² d'une agence plutôt haut de gamme, Architecture de collection, à de quoi interpeller. À y regarder de plus près, elle cible cependant un public très pointu: les amateurs de brutalisme, ce mouvement architectural populaire dans les années 50 à 70 mettant en valeur le caractère brut, très peu orné du béton et avec un aspect très répétitif d'éléments tels que les fenêtres.

La cible est d'autant plus réduite que les Français, contrairement à d'autres, n'ont jamais été nombreux à pouvoir envisager d'habiter sereinement dans de très hauts immeubles. Et dernier élément, les tours de plus de 50 mètres de hauts (qui tombent sous la désignation d'Immeubles de grande hauteur) doivent s'entourer d'une série de mesures de protections qui renchérissent fortement le coût d'exploitation de ces tours. Pas étonnant que la quasi-totalité des tours d'habitation actuelles prennent bien soin de rester sous cette barre des 50 mètres. C'est pourquoi cet appartement en étage élevé dans la tour Sapporo (36 étages) du quartier Olympiades dans le 13e arrondissement n'est affiché «qu'à» 905.000 euros pour 140 m² (soit 6464 €/m²). En fait c'est très exactement le prix moyen de cet ensemble de tours à en croire les évaluations du site Meilleurs Agents (pour une fourchette comprise entre 5328 et 7295 €/m²).

10.000 euros de charges par an

Malgré d'évidents travaux à prévoir, les prestations et la vue méritent le coup, d'œil: un vaste double-salon, trois chambres, deux salles de bains, deux dressings, deux caves, un parking... Sans oublier les vues dégagées d'un appartement d'angle, les grands volumes ouverts et la desserte par la ligne automatisée n°14 en pied d'immeuble. Mais le diable se nichant dans les détails, il ne faut pas oublier de compléter cette liste par les charges annuelles. Et là, la surprise est beaucoup plus désagréable en découvrant un «montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes de 10.000 euros», soit 835 euros par mois ou 71,5 euros par m² et par an. Par comparaison, le niveau moyen dans la capitale se situe à 40 euros par m², selon la start-up MeilleureCopro. De quoi refroidir certains rêves de béton.