Rod Stewart compte tirer 70 millions de dollars de son château de Los Angeles

Le rocker bientôt octogénaire souhaite alléger son patrimoine immobilier. Notamment en vendant cette propriété de plus de 3000 m² maintenant que 7 de ses 8 enfants ont quitté le nid familial.

Si vous appréciez le chanteur Rod Stewart mais que vous êtes plus encore amateur de simplicité et de discrétion, passez votre chemin! L’immense villa de Beverly Hills que la star met en vente au tarif stratosphérique de 70 millions de dollars (64,9 millions d’euros) est loin de la sobriété, des lignes pures et des décors dépouillés qui ont les faveurs actuellement de la clientèle fortunée. Michelle Oliver, l’agent immobilier du réseau américain Douglas Elliman chargé de la vente, explique d’ailleurs que le bien conviendrait parfaitement «à un acheteur qui cherche un retour vers le maximalisme» .

Une chose est sûre: on n’est pas là dans une habitation impersonnelle mais bien dans un palace entièrement conçu sur mesure pour coller aux desideratas de la vedette britannique. L’auteur de «Maggie May» avait acheté dans les hauteurs de Beverly Hills un très vaste terrain vide (plus de 13.000 m²) dès 1992 pour la coquette somme de 12 millions de dollars. Avec près de 70 propriétés, le domaine privé de Beverly Park est ce qui se fait de plus chic dans ce secteur de Los Angeles. Rod Stewart avait ensuite fait appel à l’architecte canadien Richard Landry, spécialiste des immenses propriétés de stars et de patrons richissimes. C’est lui qui a dessiné la villa de 2600 m² avec sa maison d'amis de 400 m² dans un style que les Américains qualifient aujourd’hui de «English country estate», soit une propriété de campagne anglaise.

Terrain de foot

Une maison de campagne qui lorgne parfois un peu vers le château de Versailles. Il n’y a, certes, pas de galerie des glaces mais l’endroit dispose tout de même de 13 chambres et 19 salles de bains. Au programme: marqueteries, marbre français, tableaux grand siècle sans oublier la piscine et les milliers de mètres carrés de jardin paysager. Dans un style très néoclassique, les invités arrivent en passant devant la fontaine magistrale avant de franchir les portes à colonnes du manoir et de déboucher sur un hall d’entrée à deux étages.

Une demeure de cette taille renferme évidemment bon nombre d’agréments comme la cuisine professionnelle flanquée de deux salons, une salle à manger formelle pour 20 personnes ou encore un espace de dégustation consacré au vin. Et après le repas, cap sur la bibliothèque lambrissée, la salle de cinéma ou encore le bar secret, façon speakeasy. La propriété dispose évidemment de sa salle de sport et même d’un terrain de foot, connaissant l’attachement immodéré de Rod Stewart au club écossais du Celtic Glasgow. On découvre aussi l’espace que le chanteur consacre à sa collection de chaussures, presque aussi impressionnante que celle de Céline Dion.

La crise pour les millionnaires

Reste maintenant à savoir si par les temps qui courent malgré le côté exceptionnel de ce bien, il est susceptible de se vendre au prix réclamé. Le site spécialisé The Real Deal en doute. Il rappelle que le voisin de Rod Stewart, Mark Wahlberg vient de vendre en février sa villa conçue par le même architecte pour 55 millions de dollars. Un beau prix, c’est sûr, mais tout de même 32,5 millions de moins que l’affichage initial au printemps précédent! Une autre méga villa du secteur est même passée de 165 millions à 52. Décidément, la crise de l’immobilier commence à affecter même les millionnaires.