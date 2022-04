Ristourne sur les carburants : où faire son plein à moindre coût à partir de ce vendredi ?

En complément de la ristourne de 15 à 18 centimes effective à partir de ce vendredi, les distributeurs rivalisent d'imagination pou attirer les automobilistes.

« Je demande aux pétroliers et aux distributeurs de fournir aussi un effort de leur côté (...), je les appelle à faire un geste complémentaire », exhortait Jean Castex le 12 mars dernier lors de l'annonce de la remise carburant qui entre en vigueur ce 1er avril. À partir de ce vendredi, les Français voient en effet les prix du carburant diminuer de 18 centimes par litre dans l'Hexagone, 17 centimes en Corse et 15 centimes dans les territoires d'Outre-mer. Plusieurs enseignes ont cependant décidé d'aller plus loin. Opération à prix coûtant, bon d'achat valable dans l'hypermarché de l'enseigne, déduction répercutée directement sur la note, les distributeurs ont redoublé d'effort pour soulager au maximum le portefeuille des Français. Et les attirer dans leurs stations services. Retour sur celles qui proposent les meilleurs plans.

» LIRE AUSSI - Remise de 15 à 18 centimes par litre sur les carburants à partir du 1er avril : les réponses à vos questions

28 centimes de remise chez Total Energies

Le groupe Total Energies était l'un des premiers à réagir par le biais de remise sur le prix du litre lorsque le pétrole a atteint des prix records. Une première ristourne de 10 centimes par litre avait d'abord été proposée dans plus de 1000 stations situées uniquement en zones rurales. Mais à partir du 16 mars, le PDG du groupe Patrick Pouyanné annonçait étendre cette remise à l'ensemble des stations de France, à compter du 1er avril. Ce qui signifie qu'à partir de ce vendredi, les essences (hors Superéthanol E85) et les gazoles (hors GNR) profitent d'un rabais de 10 centimes combinés aux 18 centimes déjà accordés par l'État, soit une hausse de 28 centimes par litre. Cette mesure est pour l'instant maintenue jusqu'au 15 mai, dans les 2700 stations-service du groupe, partout en France. Elle représente une économie d'environ 15 euros pour un plein de 50 litres, 11 € pour un plein de 40 litres et 9 € pour un plein de 30 litres.

85 centimes le litre chez Casino ce week-end

Casino a proposé le week-end dernier le litre de carburant à un euro dans la limite de 50 litres. Mais il va cette fois plus loin. Toujours dans la limite d'un plein de 50 litres, le prix du litre de carburant est désormais proposé à 85 centimes dans les 83 magasins Géant dotés de stations. Cette remise est accordée sous forme de bon d'achat, ce qui signifie que pour un plein de 50 litres à 1,85€ le litre, vous devrez payer 92,50 euros. Dans un second temps, Casino vous reverse la différence entre 1,85€ et 0,85€ en bon d'achat, c'est-à-dire 50 euros. Ce bon d'achat, comme l'explique l'enseigne, est à retirer à l'accueil du magasin entre ce vendredi et le samedi 2 avril, valable jusqu'au dimanche 3 avril au soir. Dernière condition, un minimum de dépenses de 100 euros en magasin est nécessaire pour l'utiliser.

6 euros de bon d'achat chez Auchan

Autre offre promotionnelle intéressante ce week-end dans les 244 stations-essence du groupe Auchan. Pour tout plein de plus de 30 litres effectué ce vendredi 1er ou samedi 2 avril, un bon d'achat d'une valeur de 6 euros utilisable dans tous les magasins Auchan est offert. Pour en bénéficier, il est nécessaire de garder le ticket de caisse du plein d'essence pour le présenter en magasin. L'offre s'applique sur tous les carburants, y compris le bioéthanol, à l'exception du GPL. En revanche, comme pour Casino, certaines conditions viennent s'ajouter : un minimum de dépenses de 60 euros en course, et une limite d'utilisation fixée au samedi 9 avril.

Des opérations à prix coûtant à retrouver chez Système U

Pas d'opération de grande ampleur n'est prévue dans les magasins du groupe Système U, même si les stations appliqueront bien la remise de 18 centimes du gouvernement. Le groupe affirme cependant que les gérants de station, étant indépendants, sont susceptibles de faire des offres de carburant à prix coûtant. « Chacun fait où il veut, et comme il peut », affirme-t-on chez le distributeur. Cependant, ces opérations ne devraient faire baisser le prix à la pompe que d’un ou deux centimes.

Même son de cloche chez Intermarché, qui affirme que d'éventuelles opérations de remise pourraient se faire « au bon vouloir de chaque point de vente », le réseau de stations-essence du groupe étant indépendant. Chez Leclerc et Carrefour, aucune opération spéciale de remise n'est prévue à ce jour.