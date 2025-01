Revalorisation du prix de part de +5% pour la SCPI Sofidynamic

sofidy

Bonne nouvelle pour les épargnants de la SCPI Sofidynamic !

La société de gestion Sofidy annonce la revalorisation de +5% du prix de part pour sa SCPI « haut rendement » Sofidynamic, passant ainsi de 300€ à 315€.

Cette revalorisation intervient seulement 11 mois après le lancement commercial de cette SCPI et traduit la capacité de Sofidynamic à se positionner judicieusement sur des acquisitions à fort potentiel.

Les investissements réalisés au cours de l'année 2024 ont ainsi permis à votre société civile de placement immobilier (SCPI) de démarrer sa politique de distribution en octobre dernier sur des niveaux supérieurs à l'objectif de 7% brut de fiscalité(1) et ont mis en exergue la capacité de Sofidy à négocier des investissements recélant un potentiel de valorisation immédiat.

De la même manière, à compter du 3 janvier 2025, le prix de retrait d'une part passera de 294€ à 308,70€ pour tout retrait intervenant après 8 ans de détention

(1) Cet objectif n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps, à la hausse comme à la baisse, en fonction des conditions de marché et des circonstances rencontrées. Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion. Les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. Il est recommandé aux investisseurs de conserver leurs parts pendant une période d'au moins 8 ans.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine.

Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du portefeuille du fonds. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité. Le détail des risques est décrit dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de chaque SCPI. Avant d'investir dans une SCPI, informez-vous. Sofidy met à votre disposition : les documents d'informations clés, note d'information, rapports annuels et les derniers bulletins trimestriels d'information qui vous aideront à choisir la SCPI qui vous correspond. La consultation de ces éléments est impératif avant toute souscription.