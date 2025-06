Les meilleures stratégies pour se constituer des compléments de revenus selon son âge

femme argent billet 50 euros (Crédits: Adobe Stock)

Investir sur les marchés financiers peut permettre de valoriser son capital dans la durée et on peut donc chercher à financer un projet en investissant dans des titres, que l'on revendre plus cher à l'échéance, en récupérant son capital et en empochant une plus-value à la revente, qui permettra par exemple de disposer d'un apport pour acheter sa résidence principale ou d'une somme qui servira à payer les études de ses enfants.

Mais investir sur les marchés peut aussi être un moyen de voir ses revenus augmenter tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans en empochant les gains du capital (loyers, dividendes) ou en choisissant de récupérer le capital au fur et à mesure.Découvrez dans cet article 3 moyens de compléter ses revenus, tout au long de sa vie, afin de faire travailler votre argent pour qu'il vous rapporte.

Les loyers de SCPI pour compléter ses revenus de jeune actif

Quand on est un jeune actif, le marché immobilier en direct est peu accessible car le ticket d'entrée est très élevé, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il reste cependant pertinent de se positionner sur ce marché par le biais de Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI). En effet, dans ce cas, vous achetez des parts d'un parc immobilier, à partir de 1 000 euros le plus souvent, et la société de gestion vous reverse les loyers correspondants, desquels sont déduits les frais de gestion.

Cette solution idéale pour se positionner sur le marché immobilier avec un montant très raisonnable permet en outre de déléguer totalement la gestion des biens, et les rendements sont parfois très attractifs : 4,72 % de taux de distribution en moyenne en 2024 mais la performance est très variable selon les SCPI et les meilleures SCPI affichent un taux de distribution de 8 % à 11 % environ. Avec un taux de distribution de 8 %, 75 000 euros placés en SCPI vous permettront de toucher environ 500 euros par mois.

Notez tout de même le rendement d'une SCPI n'est pas garanti et que les loyers peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. De plus, le prix de la part peut aussi évoluer dans les deux sens en fonction de la conjoncture immobilière. Ainsi, en 2024, année difficile pour le marché immobilier, sur les 200 SCPI du marché, près de 25 SCPI ont baissé le prix de leurs parts, jusqu'à 25 % pour les plus en difficulté. Il est donc crucial de bien choisir sa SCPI et de diversifier ses actifs en investissant dans plusieurs SCPI.

Les dividendes des actions de rendement pour bénéficier de revenus passifs pendant sa vie active

Autre moyen de toucher des revenus réguliers : les actions à dividende. Il s'agit d'actions d'entreprises qui versent des dividendes régulièrement à leurs actionnaires. Ces dividendes sont la partie des bénéfices reversés aux actionnaires, le plus souvent tous les ans, mais parfois tous les trimestres (comme c'est le cas pour TotalEnergies et pour bon nombre d'entreprises américaines), voire plus exceptionnellement tous les mois. Le versement du dividende et son montant est voté à l'assemblée générale des actionnaires. Il existe des actions appelées aristocrates du dividende dont la capitalisation boursière est supérieure à 3 milliards de dollars, le volume d'échange quotidien supérieur à 5 millions de dollars et qui affichent une hausse ininterrompue de leur dividende depuis 25 ans. En France, Air Liquide, BNP Paribas, Engie ou encore Crédit Agricole sont des actions à dividende.

Le rendement de l'action peut être important, de l'ordre de 5 % à 10 %. De plus, la stratégie dividende, si elle est mise en place avec des actions éligibles au plan d'épargne en action sur un PEA, est particulièrement avantageuse fiscalement car les gains ne sont pas taxés s'ils restent sur l' enveloppe PEA et sont réinvestis. Toutefois, une stratégie dividende servira le plus souvent à toucher des revenus réguliers et l'on appréciera donc de pouvoir récupérer au fur et à mesure ses gains. Notez que les actions à dividende permettent aussi le plus souvent de valoriser un capital dans la durée car les actions sont la classe d'actifs la plus rémunératrice sur le long terme et les titres qui vous permettent de toucher des revenus réguliers ont donc de grandes chances sur le très long terme de s'apprécier.

Le plus souvent, les actions qui versent un dividende le font dans la durée et de façon croissance car la surpression ou la diminution du dividende peut faire penser que les bénéfices sont en baisse. Cependant, un dividende n'est pas garanti et peut malgré tout évoluer à la baisse. On se souviendra notamment de l'annulation des dividendes de 2020 pendant la crise Covid. De plus, il existe aussi un risque de perte en capital sur l'action qui peut voir sa valeur fondre, sans que le rendement en parvienne à compenser cette chute du cours de Bourse, entraînant une performance globale de l'action négative.

Les sorties en capital ou en rente du PER à la retraite pour conserver son train de vie

Enfin, on peut aussi pour se constituer des compléments de revenus mettre en place son propre système de retraite par capitalisation. C'est notamment ce que permet de faire le Plan Epargne Retraite (PER). Ce placement tunnel permet en effet de mettre de côté tout au long de sa vie active une épargne qui sera investie en fonds euros et supports en unités de compte pour les récupérer à la retraite avec une sortie en capital ou en rentes.

Un PER, comme une assurance vie, permet d'investir sur une enveloppe garantie en capital (le fonds euros) et une poche plus risquée mais aussi plus rémunératrice (les UC) qui peut être composée de titres vifs, OPCVM, ETF, produits structurés, OPCI, SCPI, SCI, private equity, etc. Il sera judicieux de privilégier au début les UC pour la performance potentielle des supports puis de basculer vers le fonds euros au fur et à mesure que l'on approche de la retraite pour sécuriser ses gains. Contrairement à l'assurance-vie, le PER est un placement dont les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite sauf rares exceptions. Mais la contrepartie, c'est un avantage fiscal de taille : la déduction des fonds placés sur le PER de son impôt sur le revenu, dans la limite d'un certain plafond annuel bien sûr. Vous ne paierez des impôts sur ces sommes que lorsque vous les retirerez du plan à la retraite, avec éventuellement une tranche marginale d'imposition moins élevée que celle que vous aviez pendant votre vie active. Et même si votre tranche marginale d'imposition est identique, vous aurez alors bénéficier d'un prêt à taux zéro de l'administration fiscale pour faire fructifier sur les marchés financiers les sommes destinées au financement de votre retraite.

A lire aussi : Les placements pour préparer sa retraite

Attention car selon que vous souhaitez percevoir un complément de revenu en dilapidant le capital ou en le conservant les sommes nécessaires seront très différentes. Ainsi, pour toucher 3 500 euros par mois, une femme de 65 ans partant à la retraite en 2025 devra avoir 100 000 euros sur un PER selon la table de mortalité TGF05 couramment utilisée par les assureurs une espérance de vie de 28 ans. En revanche, si cette même femme souhaite disposer de 3 500 euros par mois en conservant son capital, elle devra disposer d'environ 3 millions sur son PER, en prenant en compte l'imposition des gains à une TMI de 30 %.