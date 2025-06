Train en retard ou annulé : connaissez-vous vos droits ? / iStock.com - Sablin

Droits de base

Que vous preniez l’avion ou le train (moins polluant), vous êtes protégé par les législations européenne et française et disposez de droits de base : le droit à l’information ; le droit à l’assistance ; le droit à l’indemnisation ; le droit à la sécurité. Pour une annulation de train ou un retard de plus d’une heure, vous devez être correctement informé. Le droit à l’assistance est la prise en charge gratuite par votre transporteur en cas de retard supérieur à 60 minutes ou d’annulation : repas, rafraîchissements, hébergement, moyen d’informer vos proches. Le droit à l’indemnisation est synonyme de compensation financière. Enfin, le droit à la sécurité signifie que le transporteur doit assurer la vôtre tout au long de votre voyage.

Voyage, voyage (en train) : compensations en cas de retard/annulation

Pour connaître vos droits en cas de retard/annulation de train, consultez le règlement CE 2021/782 du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte du règlement CE 1371/2007). Entré en vigueur le 7 juin 2021, il concerne les trajets internationaux et nationaux. En cas de retard de votre train, et sous certaines conditions, vous pouvez demander une compensation. Pour les TGV INOUI nationaux et INTERCITÉS : pour moins de 30 minutes de retard, vous recevez un bon d’achat ; pour 30 minutes à deux heures de retard : 25 % du prix de votre billet peut vous être remboursé ; pour un retard de deux à trois heures, vous pouvez obtenir le remboursement de la moitié de votre billet ; au-delà de trois heures de retard, vous pouvez vous faire rembourser les trois quarts (75 %) de votre billet. Vous avez le choix entre un bon d’achat ou un virement bancaire. Pour les TGV INOUI Internationaux, pour un retard de 30 minutes à deux heures, le montant compensé est égal à 25 % du prix du billet contre 50 % pour un retard de deux heures et plus. La demande de compensation se fait en ligne. Avec OUIGO, vous n’avez aucune démarche à effectuer. Pour une heure à 1 h 59 de retard, vous recevez un bon d’achat (25 % du prix du billet). À partir de deux heures de retard, vous recevez aussi un bon d’achat (50 % du prix du billet). Avec Eurostar, la demande de compensation se fait sur le site Internet du réseau. Pour les TER, les retards et compensations sont gérés par les régions. Mais, si votre trajet inclut une correspondance en TGV INOUI et TER, vous devez faire votre demande de compensation via le formulaire de réclamation TGV INOUI & INTERCITÉS. Certaines conditions ne peuvent pas vous permettre de bénéficier d’une compensation. Une tempête de neige à l’origine du retard de votre train, par exemple, en fait partie. Et en cas de grève du personnel ? Vous avez le droit à un dédommagement. Pour terminer, si vous avez reçu un message vous indiquant que votre train est annulé, vous pouvez demander à être remboursé.