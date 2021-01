Retrouvez tous nos palmarès immobiliers de l'année écoulée

Que ce soit pour investir, installer sa famille, prendre sa retraite ou choisir sa résidence secondaire, voici les villes que nous vous conseillons à chaque fois.

Depuis quelques années, Le Figaro décline une série de palmarès, notamment sur les thématiques immobilières. Le cru 2020 a été riche en la matière et nous vous proposons de retrouver ici tous les classements généraux et intermédiaires publiés au long de l'année. Les résultats sont très différents d'un palmarès à l'autre mais on peut néanmoins dégager deux tendances fortes: le cœur de ces palmarès penche souvent à l'Ouest aussi bien vers le sud-ouest que la Bretagne et bon nombre de villes moyennes tirent très bien leur épingle du jeu.

Les palmarès consacrés à l'investissement ont été particulièrement fouillés cette année. On y distingue pas moins de quatre catégories:

- Les grandes villes (+ de 100.000 habitants) et les villes moyennes de 50.000 habitants regroupés dans cet article: Immobilier: notre palmarès des villes où investir en 2021

- Les villes de banlieue parisiennes, à retrouver ici: Notre palmarès des villes où investir en 2021, spécial banlieue parisienne

- Les arrondissements de Paris les plus intéressants: Immobilier: où investir à Paris en 2021?

Et pour en savoir plus sur ces sujets, vous pouvez également consulter la méthodologie de cette enquête pour les grandes villes, villes moyennes et celles de banlieue ou encore celle du classement des arrondissements parisiens. Envie d'en savoir plus? Lisez les résultats de nos classements intermédiaires: la liste des villes où l'on peut louer en toute sécurité ou alors le palmarès intermédiaire des villes les plus séduisantes à l'achat.

Pour ceux qui sont plus intéressés par la qualité de vie que par les finances, voici nos palmarès mêlant critères immobiliers, services et art de vivre. À la recherche d'un point de chute à la fin de votre activité professionnelle? Consultez Notre palmarès 2020 des villes où il fait bon prendre sa retraite. Là encore, vous pouvez approfondir le sujet en retrouvant la méthodologie de cette enquête ou encore une série de classements intermédiaires. À la recherche des villes où l'immobilier est le plus attrayant pour les retraités? C'est par ici. Et pour celles qui proposent la meilleure vie sociale, c'est là. Quant aux championnes de l'attractivité, on peut les découvrir sur cette page.

Nous nous penchons également chaque année sur les villes qui ont le plus à offrir lorsque l'on a des enfants: Notre palmarès des villes où l'on vit heureux en famille. Avec en bonus, la méthodologie de l'enquête, la liste des villes offrant le meilleur cadre de vie, celles où l'immobilier est le plus abordable ou encore celles où les services sont les plus accessibles et même celles qui sont les plus dynamiques.

Et ce n'est pas tout: nos cousins de Propriétés Le Figaro étudient quant à eux tous les ans, les villes qui font rêver quand il s'agit de se choisir une résidence secondaire. Découvrez le millésime 2020 de leur palmarès. Rendez-vous dès ce printemps pour notre premier palmarès 2021 qui sera consacré aux familles. L'occasion de vérifier si la tendance consistant à mettre le cap vers l'ouest se confirme ou non.