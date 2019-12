Rétrofit : la conversion des véhicules thermiques à l'électrique autorisée dès mars 2020 ?

Le rétrofit, cette pratique qui consiste à convertir à l'électrique un véhicule thermique, devrait être autorisé en France dès mars 2020. Un arrêté a été transmis à la Commission européenne pour développer ce dispositif visant à faciliter la transition écologique. Seuls les véhicules de plus de cinq seront concernés.

Transformer sa voiture thermique en véhicule 100% électrique sera bientôt possible en France. Cette pratique, appelée « rétrofit », a fait déjà de nombreux adeptes dans d'autres pays comme les Etats-Unis, l'Allemagne ou en l'Angleterre. L'association des acteurs de l'industrie du rétrofit électrique (AIRe) œuvre depuis fin 2018 pour parvenir à la généraliser en France et à faciliter ainsi la transition écologique.

Elle touche au but puisqu'un arrêté en ce sens a été transmis courant novembre par Paris à la Commission européenne. Sauf surprise, Bruxelles devrait valider ce projet de loi qui devra ensuite être adopté par l'Assemblée nationale. Les différents acteurs de ce dossier espèrent donc une mise en application dès mars 2020.

Limité aux véhicules de plus de cinq ans

Le dispositif sera limité aux véhicules de plus de cinq ans (3 ans pour les deux-roues) qui ne disposent pas d'une carte grise de collection. « Dans trois mois, le rétrofit électrique sera autorisé en France et nous pourrons enfin enlever les moteurs essence et diesel de scooters, motos, voitures particulières, utilitaires, camionnettes, camions, bus », s'est félicitée l'AIRe dans un communiqué.

Le défi sera alors de rendre le rétrofit accessible aux particuliers. Certaines entreprises se sont déjà lancées dans l'aventure et ont reçu les premières commandes. L'opération coûte près de 10 000 euros pour une citadine, soit environ 5 000 euros avec les différentes aides du gouvernement.

Ce sera certainement trop cher pour de nombreux Français si de nouveaux dispositifs d'aide ne sont pas mis en place.