Retraites : "Il faut travailler plus longtemps", c'est "le sens de l'histoire", estime Stanislas Guerini

Le délégué général de LREM considère qu'"il faut faire cette réforme" pour "pérenniser notre système".

Le délégué général de LREM Stanislas Guerini, le 27 octobre 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors qu'Emmanuel Macron a indiqué que, sur le dossier des retraites, "rien n'était exclu", le délégué général de LREM Stanislas Guerini a plaidé jeudi 10 juin pour que les Français travaillent "plus longtemps". Il a assuré que le calendrier d'une réforme des retraites, voulue par l'exécutif,n'était pas tranché. "C'est trop tôt pour dire si on va le faire avant ou après 2022", a-t-il indiqué sur Sud Radio . Mais "je crois qu'il faut faire cette réforme de retraites, et que oui, il faut travailler plus longtemps", car c'est "le sens de l'histoire".

Selon lui, "il y a trois manières de faire si on veut pérenniser notre système : soit on augmente les cotisations, c'est-à-dire les impôts - nous on a déjà dit très clairement qu'on n'augmentera pas les impôts dans ce quinquennat -, soit on baisse les pensions - et on a dit extrêmement clairement que nous ne voulions pas faire ça -, soit on travaille plus longtemps". "Mais ça veut dire aussi être en capacité de faire travailler les seniors, parce qu'on ne peut pas se contenter d'une situation où on a un chômage plus important qu'ailleurs pour les plus de 55 ans", a-t-il souligné.

Avant ou après la présidentielle ?

Emmanuel Macron a alimenté les spéculations début juin en réaffirmant qu'il devra prendre des décisions "difficiles" pour que la dernière année du quinquennat soit "utile". Sur le dossier des retraites, il a souligné que "rien n'était exclu", mais que la réforme "très ambitieuse" qui était sur les rails avant d'être fauchée net par la crise du Covid ne pourrait pas être "reprise en l'état". Mardi, il a indiqué que cette réforme n'était "pas la priorité du moment" .

Dans la foulée, les syndicats ont mis en garde le gouvernement contre l'adoption d'une telle réforme avant l'élection présidentielle de 2022. L

Tout en jugeant que le dossier doit être un sujet de débat de la présidentielle, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a estimé de son côté mercredi que "la réforme de l'assurance-chômage est plus urgente que celle des retraites".

"Le cœur de notre mobilisation aujourd'hui (...), c'est la question du travail", a abondé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres, pendant lequel Emmanuel Macron a selon lui "rappelé qu'il fallait regarder sereinement les choses et dire la vérité à nos concitoyens".