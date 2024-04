Les aides pour les retraités / iStock.com - Inside Creative House

Les aides financières de l'Assurance retraite

Des prestations mensuelles sont accordées par les caisses de retraite afin d'aider les retraités aux ressources les plus modestes. La plus connue est l'ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées), anciennement appelée minimum vieillesse. Versée par la caisse de retraite du demandeur, elle vient compléter les pensions de ceux qui n'ont pas suffisamment cotisé pendant leur carrière. Son montant est de 1 012,02 € par mois pour une personne seule (1 571,16 € pour un couple). Pour en bénéficier, il faut remplir certaines conditions d'âge, de nationalité, de résidence et de revenus. Les personnes en situation d'invalidité dont l'âge ne permet pas de bénéficier de l'ASPA peuvent solliciter l'ASI (Allocation supplémentaire d'invalidité), qui permet de compléter leurs revenus pour atteindre un montant minimum. Par ailleurs, l'Assurance Retraite peut attribuer des aides financières exceptionnelles aux retraités du régime général et indépendants qui se trouvent dans une situation de fragilité. Le montant de ces différents secours est de 840 € maximum en 2024 pour un événement ponctuel (vol, déménagement, dette de loyer…) ; 217 € pour une facture d'énergie ; 1 190 € pour une personne seule (1 910 € pour un couple) en cas de dommages suite à une catastrophe naturelle. L'action sociale des différentes caisses de retraite complémentaire Agirc-Arrco (Malakoff Humanis, AG2R, Pro BTP…) accorde également des aides financières, tant pour les retraités que pour les actifs et les demandeurs d'emploi.

Des aides pour l'accompagnement des actifs et des retraités

La prévention est le cheval de bataille de nombreuses caisses, qui misent sur un vieillissement actif et sur le "bien vieillir à domicile". Le dispositif OSCAR (Offre de services coordonnée pour l'accompagnement de ma retraite), lancé progressivement à partir de 2021 pour remplacer les PAP (plans d'action personnalisés), est opérationnel sur tout le territoire depuis octobre 2023. Il s'articule autour de trois types de prestations : 80 heures maximum par an pour l'accompagnement et la prévention à domicile (préparation des repas, entretien du logement…) ; forfait prévention (téléassistance, portage des repas…) de 500 € maximum par an ; forfait coordination (intervention d'un coordinateur quand 3 types d'aides au moins sont nécessaires) de 200 € maximum par an. Des programmes de prévention sur différentes thématiques du vieillissement (chutes, mémoire…) accompagnent ces aides spécifiques. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2024, le dispositif MaPrimeAdapt' propose des conseils et de l'information autour de la sécurisation du logement. L'Agir-Arrco et ses caisses complémentaires déploient également un éventail d'aides destinées tant aux pensionnés qu'aux futurs retraités : bilan gratuit par un médecin et un psychologue dès 50 ans ; aides financières en cas de situation de fragilité (veuvage, divorce, chômage, maladie…) ; aide aux aidants (accueil de jour, répit de l'aidant…) ; équipement du logement, etc. Pour favoriser le maintien à domicile des plus de 75 ans, différents dispositifs ont été mis en place : "Sortir Plus" (prise en charge des déplacements à hauteur de 300 € pour 2024), diagnostic "Bien chez moi" (évaluation par un ergothérapeute des aménagements nécessaires dans le logement) ; aide à domicile momentanée (10 h prises en charge sur maximum 6 semaines).