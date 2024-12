Retraites des fonctionnaires : combien touchent-ils vraiment ?

Crédit photo : 123RF

Selon une étude du groupe Caisse des Dépôts, les pensions des fonctionnaires retraités atteignent en moyenne 1.919 euros bruts mensuels en 2023. Derrière ce chiffre se cachent des disparités importantes liées au secteur d'activité, à la hiérarchie ou encore à la durée de cotisation.

Une moyenne de 1.919 euros bruts mensuels

En décembre 2023, les pensions mensuelles brutes moyennes des fonctionnaires retraités (hors militaires) s'élevaient à 1.919 euros. Ce chiffre représente une légère hausse de 0,7 % par rapport à 2022. Cependant, des disparités notables apparaissent selon les catégories hiérarchiques et les secteurs d'activité des fonctionnaires :

Fonctionnaires civils de l'État : 2.302 euros en moyenne

Fonctionnaires hospitaliers : 1.578 euros en moyenne

Fonctionnaires territoriaux : 1.377 euros en moyenne

Ces différences s'expliquent en grande partie par la structure hiérarchique des corps de métier. Chez les fonctionnaires de l'État, une majorité (plus de 50 %) appartient à la catégorie A (cadres), alors que les catégories C sont majoritaires chez les hospitaliers (55 %) et les territoriaux (74 %).

Un autre facteur déterminant pour le montant des pensions est la durée validée, c'est-à-dire le nombre de trimestres cotisés, bonifications incluses :

Fonctionnaires de l'État : 139 trimestres validés en moyenne

Fonctionnaires hospitaliers : 122 trimestres

Fonctionnaires territoriaux : 111 trimestres

Une durée plus longue permet un calcul plus avantageux de la pension, notamment pour atteindre le taux plein ou éviter des décotes.

Le minimum garanti pour les pensions modestes

Pour les fonctionnaires ayant des carrières courtes ou des rémunérations faibles, la pension ne peut pas être inférieure au minimum garanti, sous réserve d'avoir atteint le taux plein. En 2023, le minimum garanti concernait :

39,5 % des pensionnés territoriaux

29,8 % des hospitaliers

Moins de 10 % des pensionnés de l'État

Les femmes, toujours en retrait

En 2023, les pensions moyennes des femmes étaient inférieures à celles des hommes :

Fonctionnaires de l'État : 1.919 euros pour les femmes contre 2.389 euros pour les hommes

Fonctionnaires territoriaux : 1.169 euros pour les femmes contre 1.455 euros pour les hommes

Fonctionnaires hospitaliers : 1.494 euros pour les femmes contre 1.524 euros pour les hommes

Ces écarts traduisent des différences dans les parcours professionnels, les interruptions de carrière, et les niveaux hiérarchiques atteints.