Le saviez-vous ? Les retraités ont eux aussi le droit aux chèques-vacances. Comment en bénéficier ? Voici divers renseignements.

Retraités : comment bénéficier des chèques-vacances ?- iStock.com / wavebreakmedia

Les chèques-vacances

Les chèques-vacances sont des aides personnalisées gérées par l’ANCV (l’Agence nationale des chèques-vacances). Le dispositif a été instauré dans les années 1980 afin d’inciter les salariés français à partir en vacances. Les chèques-vacances sont en général présentés sous forme de carnet ou de chéquier incluant des coupons d’une valeur de 10 à 50 €. Une version dématérialisée a également été développée. Elle est utilisable à partir de 20 € et ajustable au centime près. Les chèques sont valides pendant deux années après leur date d’émission. Enfin, il est à noter que l’ANCV a un réseau de plus de 200 000 partenaires (clubs de vacances, loisirs, restaurants…). Les salariés ne sont toutefois pas les seuls à pouvoir en bénéficier. Certains retraités y ont également le droit afin de s’offrir quelques jours de vacances.

Retraités et chèques-vacances

Vous aviez hâte d’être à la retraite mais vos revenus ne vous permettent pas d’en profiter pleinement en partant en vacances ? Les retraités sont éligibles, sous conditions, aux chèques-vacances. Quelles sont les fameuses conditions à respecter ? Elles sont diverses : être âgé de plus de 60 ans ; résider en France et y être imposé ; bénéficier d’une pension de retraite ou d’une allocation vieillesse ; avoir des ressources financières ne dépassant par un certain plafond (fixé annuellement par l’ANCV). Concernant les retraités du secteur public, sont éligibles : ceux de la fonction publique d’État ou de La Poste (selon le revenu fiscal de référence) ; ceux des collectivités territoriales, via la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales CNRACL (selon le revenu fiscal de référence) ; ceux de la fonction Publique Hospitalière (selon le quotient familial). De plus, l’ANCV précise que « les avantages accordés par le comité social et économique (CSE) de l’entreprise sont aussi destinés aux anciens salariés ». Les retraités du secteur privé, via le CSE ou le CSEC de leur ancienne entreprise, sont concernés. ► Pour savoir si vous êtes éligible aux chèques-vacances, vous pouvez utiliser un simulateur en ligne.

Chèques-vacances : les démarches à effectuer

Vous êtes retraité et vous souhaitez faire une demande de chèques-vacances ? Vous devez remplir un dossier papier ou en version dématérialisée. Une épargne mensuelle est ensuite mise en place afin de régler une partie des chèques-vacances. L’État participe à hauteur de 10 à 35 % en fonction du revenu épargné par l’intéressé pendant quatre à 12 mois.

Qu’est-ce que le programme Seniors en vacances ?

Pour prévenir et lutter contre la dépendance des seniors, l’ANCV a mis en place le programme Seniors en vacances, dédié aux personnes de 60 ans et plus (à partir de 55 ans pour les personnes handicapées), résidant en France et retraitées ou sans activité professionnelle. Les personnes peuvent partir seules, en groupe ou encore avec un proche (petit-enfant de moins de 18 ans, conjoint…). Et, comme le précise l’ANCV, elles n’ont que leurs bagages à préparer puisque l’organisme s’occupe du reste. Le programme s’adresse aussi aux associations et autres clubs service.