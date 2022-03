Retraites à 65 ans : "Le taux d’emploi des séniors se décalera avec le décalage de l’âge légal", assure Emmanuel Macron

Le président candidat Emmanuel Macron. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Sur l'antenne de France Bleue ce mardi 22 mars, le président candidat Emmanuel Macron est revenu sur la réforme des retraites proposée dans son programme.

D'après son programme, le président candidat Emmanuel Macron souhaite repousser l'âge légal de départ à la retraite, aujourd'hui fixé à 62 ans. Le président candidat propose un "décalage progressif" à 65 ans car "nous sommes dans une société qui vieillit" et qu'"il est donc normal que nous travaillions plus, surtout compte tenu de la nature des comptes publics".

Ce mardi 22 mars sur France Bleu , Emmanuel Macron a défendu sa proposition, et promis qu'elle serait même bénéfique pour l'emploi des plus âgés. "Les pays voisins ont tous décalé l'âge de départ à la retraite. A mesure qu'ils le décalaient, ils amélioraient le taux d'emploi des séniors", a-t-il assuré, justifiant : "Plus les employeurs savent que vous partez à la retraite à 62 ans, moins ils vous embauchent ."

"Ces cinq dernières années, nous avons amélioré le taux d'emploi des séniors. Mécaniquement, le taux d’emploi des séniors se décalera avec le décalage de l’âge légal", a continué le candidat LREM à la présidentielle.

Améliorer les conditions de travail des séniors

"On va continuer de faire le travail pour être une nation plus compétitive, plus attractive, et baisser le chômage . Quand on baisse le taux de chômage, on le baisse en premier pour les publics qui en sont les premières victimes : les plus âgés et les plus jeunes", a poursuivi Emmanuel Macron.

"J'ai proposé de lancer un grand travail de concertation sociale - il faut le faire au niveau interprofessionnel et on le déclinera par branche - pour améliorer les conditions de travail des séniors", a expliqué le président de la République. Il a détaillé : "Ca passe par deux choses. D'abord, continuer à mobiliser la formation pour pouvoir justement pivoter en fin de carrière et parfois changer de secteur - c'est un investissement de la nation, on a mis 15 milliards sur l'investissement à la formation des chômeurs et des travailleurs durant ce quinquennat. Ensuite, avoir une négociation pour que les employeurs adaptent le travail . Il y a des tas de métiers qu'on ne peut pas faire jusqu'à 65 ans : chauffeur de poids lourds, ouvrier agricole, ouvrier en abattoir, même enseignant."

Les retraites vont mieux

Néanmoins, les derniers résultats du système de retraite contrarient l'urgence d'une réforme "paramétrique".

Rien ne va plus, les retraites vont mieux. Percuté par le Covid-19, le système français et sa quarantaine de régimes avaient accusé une perte globale de 13 milliards en 2020 et le "besoin de financement" était encore attendu entre 7 et 10 milliards l'an dernier, selon le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR). Mais la situation s'est encore améliorée depuis. Du côté de la Sécurité sociale, la branche retraite a terminé l'année, grâce à la reprise économique , avec un déficit de 2,6 milliards, quand le budget voté en décembre tablait sur un trou de 5,8 milliards.

Dans le privé, le régime des cadres et salariés (Agirc-Arrco) affiche même un excédent de 2,6 milliards qui lui a permis de regarnir ses confortables réserves. Malgré la persistance du Covid et la guerre en Ukraine, il n'y a "pas de risque à court terme" pour la caisse, assure son président Didier Weckner.