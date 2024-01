Retraites 2024 / le point sur les hausses de pension-iStock-AnnaStills

Les retraites de base

Tous les régimes gérant des pensions de retraite de base ont vu s’appliquer une hausse réglementaire de 5,3% au 1er janvier dernier (selon le calendrier de versements, des différents organismes, la hausse pourrait n’intervenir que début février). Dans le détail sont concernés : la Cnav et la CARSAT qui servent les pensions des ex salariés du privé et des indépendants ; la MSA pour le secteur agricole ; le SRE, qui concerne les fonctionnaires d'Etat ; la CNAVPL qui gère les pensions des retraités de la fonction publique territoriale et hospitalière, la CPRPSNCF, en charge des régimes spéciaux de la SNCF, la CRP RATP pour ceux de la RATP, la CNIEG pour les ex salariés des industries du gaz et de l'électricité, la CRPCEN pour les notaires, et enfin la CROPERA pour l'Opéra de Paris.

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)

Ce que l’on a coutume d’appeler « le minimum vieillesse », a également été revalorisé à hauteur de 5,3% au 1er janvier 2024. Son montant est ainsi passé de 961,08 à 1 012 euros par mois pour une personne seule, et de 1 492 ,08 à 1 571 euros pour un couple marié.

Les retraites complémentaires

L’Agirc-Arrco a relevé les montants versés à ses 13 millions de bénéficiaires de 4,9%, mais cette hausse avait été rendue effective au 1er novembre 2023. La prochaine revalorisation aura donc lieu au 1er novembre 2024, et devrait être indexée sur l’inflation et la courbe des salaires.

L’IRCANTEC

L’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non-Titulaires de l’État et des collectivités publiques, qui gère la retraite complémentaire des agents ne possédant pas le statut de fonctionnaire, a suivi l’évolution des pensions de base et s’est donc vu appliquer une hausse de 5,3%, au 1er janvier 2024.

Le RCI

Le régime complémentaire des travailleurs indépendants a appliqué une hausse de la valeur du point au 1er janvier 2024, lequel est ainsi passé de 1,28 euro à 1,32 euro pour le point cotisé, ce qui correspond à une hausse inférieure à 4%.

La Cipav

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, qui est la principale complémentaire des ex professionnels libéraux, a augmenté de 4,3% au 1er janvier 2024. Elle a également indiqué que « les prestations du régime invalidité-décès augmenteront quant à elle de 4% ».

La Cavec

Enfin, la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes a appliqué une hausse de 6,14% de la valeur du point au 1er janvier 2024, portant ce dernier à 1,3450 euro.