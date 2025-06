Climatiseurs, glaces, crèmes solaires... Face aux fortes chaleurs, les ventes de produits «météo-sensibles» s’envolent

La manière de consommer des Français se retrouve influencée par la hausse des températures, alors que le mercure dépasse allègrement les 30 degrés dans de nombreuses régions depuis mardi.

Ventilateurs, climatiseurs, glaces, crèmes solaires... Alors que les températures dépassent allègrement les 30 degrés dans de nombreuses régions depuis mardi, les Français tentent de s’adapter. Dans les rayons, on remarque ces derniers jours une envolée spectaculaire des ventes de produits «météo-sensibles».

Parmi les best-sellers de l’été, le climatiseur s’impose dans les intérieurs des Français. Chez l’enseigne Boulanger par exemple, «les ventes d’appareils de traitement de l’air ont grimpé de 13% la semaine dernière par rapport à la même période en 2024» . Selon une étude du syndicat national des entreprises de maintenance en génie climatique (SYNASAV) réalisée en juillet 2024, 35% des Français sont déjà équipés d’un système de climatisation, et 16% envisagent un achat dans l’année. Les ventilateurs, plus abordables et plus écologiques, séduisent également. Les consommateurs privilégient les modèles silencieux, peu énergivores ou portables, «principalement dans la région parisienne, à l’inverse de ces dernières années où la chaleur a uniquement concerné le Sud» , observe-t-on chez Boulanger.

Du côté des rayons alimentaires, la canicule a aussi des effets. Sur la semaine du 9 au 15 juin, lors de laquelle la France a connu de fortes chaleurs, les produits «estivaux» ont vu leurs ventes exploser, rapporte Circana, un cabinet de conseil spécialisé dans la consommation. «Pour les articles les plus météo-sensibles, on constate des ventes supérieures de 25% à plus de 85% cette année par rapport à l’année dernière» , année particulièrement pluvieuse, observe-t-il. Par rapport à la même période en 2024, les ventes de glaces en supermarché ont par exemple bondi de 56%, celles de boissons fraîches de 52% et celles de produits solaires de 82%.

Une vente sur quatre est une glace chez Picard

Chez Picard , un produit sur quatre vendu en magasin était une glace la semaine dernière. «En hiver, elles ne représentent que 5% des ventes» , rappelle Véronique Le Den, directrice de la communication de l’enseigne de surgelés, qui note aussi une augmentation des ventes de gaspachos, ceviches, tartares et glaçons. Picard se réjouit également d’une hausse de la fréquentation de ses magasins de centre-ville de «12% sur une semaine» . Avec certains clients qui viennent simplement «prendre le frais dans nos magasins» , sourit Véronique Le Den, tout en soulignant que ces hausses de ventes sont récurrentes en période de canicule. Pour Picard, «ce sont des périodes qui nous sont très favorables» . Toutefois, «si l’on venait à enchaîner quatre ou cinq semaines sur ces températures, on pourrait être en tension sur certains produits » , prévient Véronique Le Den.

Du côté de la pharmacie aussi, la chaleur booste la vente de certains produits saisonniers. EasyPara note par exemple «une augmentation de 40% des ventes de produits solaires sur le seul mois de juin par rapport à 2024» , explique Gaëlle Dauger, directrice générale du groupe de parapharmacies. Crèmes solaires pour adultes et enfants, après-soleils, protections capillaires... Tous ces produits sont concernés. Les antimoustiques suivent la même tendance, avec une hausse de 44% des ventes au mois de juin, tout comme les produits minceur, en hausse de 24% entre mars et juin.