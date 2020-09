Retraite : Une application mobile permet de consulter facilement ses points et droits acquis

« Mon compte retraite », application disponible sur Android et iOS, permet d'obtenir des informations sur ses droits. On peut ainsi connaître les trimestres cotisés et points acquis, et ce, quel que soit le régime dont on dépend. Les retraités peuvent aussi s'y connecter pour consulter des informations concernant leurs pensions.

Consulter ses droits à la retraite : le procédé est maintenant simplifié par le déploiement d'une nouvelle application mobile baptisé « Mon compte retraite », rapporte Capital. On la doit au Groupement d'intérêt public (GIP) Union retraite, réunissant les organismes de retraite de base et complémentaire. « Avant le lancement de cette application, il n'existait aucune application mobile inter-régimes », souligne le GIP. En effet, Smart'Retraite ne concernait que les salariés du privé soumis au régime complémentaire Agirc-Arrco. Dès maintenant, tous les régimes de retraites sont concernés. Un détail qui a son importance pour les personnes dépendant de plusieurs régimes.

Trimestres cotisés et points acquis

Pour se connecter sur « Mon compte retraite », il faut utiliser les identifiants France connect en indiquant par exemple son numéro de Sécurité sociale. « Si vous êtes actif, vous pouvez obtenir des informations sur le nombre de régimes auxquels vous êtes affilié (retraite de base et complémentaire), le nombre de trimestres déjà cotisés ainsi que les points acquis dans vos régimes complémentaires », précise Capital. Le détail de ces points peut être consulté sur différentes périodes.

Toutefois, il est impossible de connaître les trimestres dits « gratuits » que vous pouvez obtenir pour l'éducation d'un enfant ou bien d'un service rendu à la nation. Ces informations ne seront connues qu'au moment de faire la demande officielle de retraite. Pour évaluer sa future pension, l'application renvoie vers le site info-retraite.fr.

Des services pour les retraités

L'application concerne également les retraités. Il leur est possible de consulter le montant net de leur pension de base et complémentaire. Ils peuvent également voir l'historique des paiements ou télécharger des attestations fiscales.

D'autres services pourraient faire leur apparition dans le futur, comme la possibilité de consulter son relevé de carrière depuis l'application qui est disponible sur Android et iOS.