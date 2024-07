Retraite : qui sont ces Français qui continuent de travailler après avoir liquidé leurs droits ?

(crédits photo: © deagreez - stock.adobe.com)

Dans son étude "Emploi, chômage, revenus du travail" publiée en juillet 2024, l'Insee révèle que 13 % des retraités continuent d'exercer une activité professionnelle. Qui sont-ils, et pourquoi un tel choix ?

Avec le recul progressif de l'âge légal de départ à la retraite , la proportion de séniors exerçant une activité professionnelle n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Dans un même temps, le nombre de personnes ayant déjà liquidé leurs droits à la retraite et continuant de travailler a lui aussi connu une hausse importante, et ce pas uniquement pour des motifs financiers. Quelles sont les raisons pour lesquelles plus d'un retraité sur dix continue à travailler ?

13 % des retraités continuent d'exercer une activité professionnelle

Selon l'enquête "Emploi, chômage, revenus du travail" menée par l'Insee, 13 % des retraités continuaient de travailler en 2023, soit plus d'un Français à la retraite sur dix. Contrairement aux idées reçues, cette décision n'est pas toujours, ou pas uniquement, motivée par des raisons financières. Ainsi, 36 % des personnes interrogées disent avoir choisi de continuer à travailler parce qu'ils en retirent de la satisfaction.

Parmi ces 36 %, 21 % disent qu'ils aiment travailler, et 15 % ne veulent pas perdre le contact humain et leur vie sociale. 38 % des retraités interrogés expliquent toutefois que leur choix est avant tout motivé par le besoin de tirer un revenu complémentaire de leur activité professionnelle. Une motivation financière qui est notamment liée à la présence d'un crédit immobilier à rembourser (pour 23 % des personnes en question), à une situation de locataire (21 %), ou encore à la présence d'un enfant dans le foyer (17 %).

Selon l'organisme de retraite complémentaire des salariés Agirc-Arrco, "Le salaire perçu en cumul emploi-retraite permet de multiplier par 1,5 le revenu des retraités concernés". D'autres raisons au cumul retraite et emploi ont été identifiées par l'Insee. Une personne sur 20 fait par exemple ce choix parce que leur conjoint est toujours en activité. Une motivation qui est plus importante chez les indépendants, notamment les agriculteurs (8 %), que dans d'autres professions.

Des écarts flagrants en fonction du type de métier exercé

En matière de cumul emploi et retraite, toutes les professions ne sont pas logées à la même enseigne. Les indépendants, notamment, sont souvent concernés par cette situation, en particulier lors des premiers mois de liquidation de leurs droits. En effet, il leur faut parfois un certain temps pour trouver un repreneur pour leur activité professionnelle. "La réalisation de cette vente n'est pas totalement prévisible et peut avoir lieu après le début de la perception de la pension de retraite" explique l'Insee dans son étude.

33 % des commerçants continuent ainsi d'exercer leur activité indépendante après leur passage à la retraite. Chez les artisans, cette proportion est de 25 %, et de 23 % pour les agriculteurs. Les travailleurs indépendants les plus concernés par cette situation sont les professions libérales qui, pour 42 % d'entre eux, continuent de travailler après la retraite. De manière générale, les hommes sont plus nombreux à continuer à travailler une fois à la retraite (15 %) que les femmes (11 %).

Au sein des salariés, des disparités existent également, même si celles-ci sont moins marquées. Les cadres et les employés sont ainsi 12 % à continuer à travailler, contre 7 % des ouvriers ayant pris leur retraite. En fonction du métier exercé, il est néanmoins possible de relever des écarts notables. C'est par exemple le cas pour les assistants maternels, qui continuent à travailler à hauteur de 26 %, et des personnels de services directs aux particuliers (20 % d'entre eux). L'Insee explique qu'il "est sans doute plus facile de diminuer leur activité de façon plus progressive au fil du temps en prolongeant leur activité auprès des particuliers qui les emploient".