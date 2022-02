Retraite : plus d'un million de Français ont choisi de s'installer à l'étranger

Le podium des pays est européen : la Grèce en tête, suivie du Portugal et de l'Espagne. (illustration) (pasja1000/Pixabay)

Plus d'un million de Français à la retraite, soit 7,6 % de tous les retraités, ont quitté l'Hexagone pour vivre à l'étranger, selon les derniers chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav). La Grèce, le Portugal et l'Espagne font figure de favoris quand il s'agit de s'installer au-delà des frontières françaises.

L'herbe est-elle plus verte ailleurs ? Pour plus d'un million de retraités français, la réponse est catégoriquement oui. En décembre 2020, 7,6 % des Français touchant une pension de retraite vivaient hors de l'Hexagone, selon les chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), rapporte La Dépêche .

Un meilleur pouvoir d'achat ailleurs

L'organisme verse ainsi des pensions dans 180 pays différents. Et il ne s'agit pas que d'une question de climat : le coût de la vie est de 15 à 30 % moins élevé dans certains pays proches de la France en voiture ou en avion. On atteint même une baisse de 50 % dans certains pays d'Asie du Sud-Est comme la Thaïlande.

Dès lors, ces destinations peuvent tenter les retraités aux pensions modestes. Quitter la France, c'est aussi se soustraire à l'obligation de payer la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi que la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), note La Dépêche .

Grèce, destination idéale pour la retraite

Le site Retraite sans Frontières a récemment publié son Top 10 des meilleures destinations. Septième en 2021, la Grèce est passée première cette année. Le pays attire avec son patrimoine culturel, ses loisirs mais aussi ses avantages fiscaux. Le podium est complété par le Portugal, longtemps en tête du classement grâce aux exonérations d'impôts, et l'Espagne, qui dispose d'un bon système de santé.

Le Maroc (4e place) est le premier pays hors d'Europe, devant la Thaïlande, l'Ile Maurice, le Sénégal, la Tunisie, Bali et la République dominicaine. Du point de vue fiscal, c'est la Malaisie qui présente le plus d'avantages. Les retraités y profitent de « 0 % d'impôt à vie », s'ils touchent au moins 2 200 € de pension et déposent 33 000 € dans une banque locale.