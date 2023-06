Retraite : le simulateur officiel pour calculer votre future pension a été mis à jour des changements liés à la réforme des retraites

Crédit photo : 123RF

« Mon estimation retraite » est le simulateur officiel et gratuit qui permet aux assurés d'obtenir une estimation du montant de leur future retraite selon leur âge de départ. Le simulateur vient d'être mis à jour pour prendre en compte les principales évolutions liées à la réforme des retraites qui sera appliquée le 1er septembre 2023.

Un simulateur en ligne officier et fiable

Le service en ligne « Mon estimation retraite » est un simulateur qui permet à chacun d'obtenir un estimation de sa future pension retraite. Il est disponible sur le site info-retraite.fr, géré par l'Union Retraite, le groupement d'intérêt public qui réunit les organismes de retraite, de base et complémentaire. Il s'agit donc d'un simulateur officiel, gratuit et fiable. Il permet d'obtenir une estimation du montant de sa retraite à différents âges de départ, à partir des données personnelles de l'assuré et avec les règles de calcul renseignées directement par les régimes de retraite concernés. Le service permet également de vérifier les informations prises en compte sur sa situation actuelle et de simuler sa carrière future.

Le simulateur est en constante évolution depuis son lancement en 2016 (avec près de 4 nouvelles versions par an), afin d'intégrer les nouvelles règles de calcul et l'ensemble des modifications, comme l'évolution de la valeur du point, du salaire de référence ... ou une réforme des retraites.

Ce simulateur connait un grand succès puisqu'en 2022, plus de 29 millions d'estimations ont été réalisées, un chiffre en hausse de + 63,5 % par rapport à 2021. Par ailleurs, l'application « Mon compte retraite » compte plus de 2,3 millions de visiteurs en 2022.

Le simulateur intègre les évolutions liées à la réforme des retraites

Les évolutions liées à la réforme des retraites viennent d'être mises à disposition dans le simulateur. Ainsi, celui-ci intègre les principales évolutions comme le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite, la modification du nombre de trimestres pour un départ à taux plein (dans certains cas), les nouvelles conditions de la retraite anticipée pour carrière longue, l'augmentation du minimum de retraite (sous certaines conditions) et l'intégration des modifications liées aux départs en inaptitude pour invalidité.

D'autres évolutions sont en préparation et feront l'objet d'une nouvelle mise à jour du simulateur en novembre.