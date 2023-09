Retraite : la revalorisation des petites pensions pourrait coûter 500 millions d'euros par an à l'Agirc-Arrco

Cette participation pourrait coûter 500 millions d'euros par an à l'Agirc-Arrco. (Illustration) (Steve Buissinne / Pixabay)

L'option d'une participation de l'Agirc-Arrco à la revalorisation des petites retraites pourrait être évoquée à l'occasion des négociations sur les règles de pilotage du régime complémentaire de retraite, qui se sont ouvertes ce mardi. Pour l'heure, seul le régime général devrait y participer. Cette mesure, si elle est mise en place, pourrait coûter jusqu'à 500 millions d'euros par an au régime complémentaire.

Dans le cadre de la revalorisation des petites pensions, l'Agirc-Arrco (régime de retraite complémentaire des salariés du privé) pourrait être amené à puiser dans ses excédents, rapportent Les Echos . Ce sujet pourrait être abordé dans les négociations sur les règles de pilotage du régime qui ont débuté ce mardi.

Une option déjà évoquée

Pour rappel, la réforme des retraites prévoit d'augmenter progressivement les petites pensions , et ce dès le mois de septembre. Le but ? Les porter à 85 % du SMIC net dans le cas d'une carrière cotisée entièrement au SMIC et à temps complet. Cette revalorisation, d'un coût de 1,8 milliard d'euros à l'horizon 2030, devrait incomber au seul régime général à travers une augmentation du minimum contributif (Mico).

Et si une partie des excédents des retraites complémentaires servait à financer cette augmentation du Mico ? Évoquée depuis longtemps déjà, cette idée avait été écartée par le gouvernement en raison des débats qui avaient lieu autour du projet de transfert du recouvrement de cotisations à l'Urssaf.

Jusqu'à 500 millions par an

Ce sujet pourrait toutefois être de nouveau abordé à l'occasion des négociations lancées ce mardi. « Si on fait la sourde oreille, à un moment où un autre, cela va nous tomber sur la figure » , estime Éric Chevée, le représentant des petites et moyennes entreprises. Avant même ces négociations, l'Agirc-Arrco aurait d'ores et déjà évalué le coût d'une participation à la revalorisation des petites pensions. Selon ses chiffres, cette dernière pourrait ainsi coûter 500 millions d'euros par an au régime complémentaire.

Pour leur part, les syndicats ont souhaité rester prudents. La CFDT et la CFTC ont assuré que cette question ne devrait pas, pour l'heure, être abordée dans les négociations. Ces dernières devraient essentiellement porter sur les moyens financiers du régime complémentaire à la suite de la réforme des retraites, qui est entrée en vigueur vendredi 1er septembre 2023.