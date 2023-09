Certains retraités vont devoir attendre un an pour voir leur petite pension revalorisée

Les retraités précaires les plus âgés devront encore attendre pour bénéficier du coup de pouce gouvernemental. (Illustration) (Pixabay / Cobanams )

Le coup de pouce du gouvernement, qui à travers sa réforme avait promis aux retraités les plus précaires de revaloriser leurs pensions, ne sera finalement pas pour tout de suite en ce qui concerne les plus âgés. Cet été, la Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV) a annoncé que certains contribuables devraient attendre un an pour bénéficier de ce coup de pouce, rapportent Les Échos . En cause : la difficile mise en application de cette mesure. La réforme des retraites, elle, entre en vigueur ce vendredi.

En pratique, le gouvernement prévoit de porter le minimum de pension à 85 % du SMIC (environ 1 200 euros brut) pour les retraités ayant cotisé au salaire minimum pendant une carrière complète. Soit une aide de 100 euros par mois qui devait bénéficier dès cet automne à environ 1,8 million de retraités.

« Il nous faudra plus de temps »

« Les retraités sur lesquels on a l'information la plus complète, qui sont partis récemment, vont avoir cette revalorisation exceptionnelle dès le mois de septembre » (avec un premier versement en octobre), a indiqué sur franceinter le directeur général de la CNAV, Renaud Villard. Comme l'a expliqué l'expert cet été, cette première vague de revalorisations devrait concerner un peu plus d' « un demi-million de personnes » . Or pour les anciens travailleurs partis à la retraite il y a longtemps : « Il nous faudra plus de temps. On est plutôt sur un horizon de l'été 2024 » , a déclaré Renaud Villard.

Et pour cause : les caisses de retraite vont devoir reconstituer la carrière de ces retraités afin d'augmenter leur pension, ce qui en toute logique prendra davantage de temps en ce qui concerne les personnes ayant quitté le monde du travail il y a longtemps. Récupérer les documents sous format papier devrait s'avérer particulièrement laborieux : « C'est un énorme travail à la fois informatique et de gestion » , a commenté le patron de la CNAV. Ce dernier précise toutefois que les sommes dues seront versées de manière rétroactive. De son côté, le syndicat Force Ouvrière a qualifié cette mesure d' « effet d'annonce » , reprochant au gouvernement d'avoir trop mis en avant cette revalorisation lors des débats sur la réforme des retraites.