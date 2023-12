Retraite : la réforme du compte épargne-temps devrait faciliter les départs avant l'âge légal

L'objectif de la réforme serait notamment de permettre à davantage de Français de partir en retraite anticipée. (Illustration) (Shutterbug75 / Pixabay)

Comme promis par Emmanuel Macron, le compte épargne-temps (CET) devrait bientôt faire l’objet d’une réforme pour devenir le compte épargne-temps universel (CETU), rapporte Capital . L’objectif est d'ouvrir ce système à davantage de Français, mais aussi de proposer de nouvelles possibilités d’utilisation, notamment pour faciliter les départs à la retraite avant l’âge légal. C’est d'ailleurs ce qu'envisage un rapport qui date de décembre 2022 mais qui vient d'être publié par les Inspections générales des affaires sociales (Igas), des finances (IGF) et de l’administration (IGA) .

Un nouvel usage

Pour rappel, le CET donne aux actifs la possibilité de convertir leurs jours de congé ou de repos non pris pour obtenir une rémunération ou arrêter progressivement leur activité. Pour l’heure, il permet d’ores et déjà d’anticiper un départ à la retraite de deux manières différentes : soit par l’aménagement d’un temps partiel afin d’arrêter graduellement de travailler, soit par la prise d’un congé de six mois maximum qui prendra fin le jour du départ à la retraite. Le rapport montre que 70 % à 80 % des actifs bénéficiant du CET choisissent la seconde option.

Les différentes Inspections générales souhaitent ainsi créer un usage spécifique du CETU afin de pouvoir partir à la retraite avant l’âge légal. Trois options ont été envisagées. La première est de pouvoir utiliser le CETU pour racheter des trimestres. Cet usage viendrait ici automatiser une utilisation déjà possible du CET, puisque les actifs peuvent transformer leurs jours de congé épargnés en argent, puis utiliser cette somme pour racheter des trimestres.

Vers une fusion avec le C2P ?

La deuxième option vise quant à elle à développer le maintien à l’emploi des seniors en créant un nouveau système de retraite progressive via le CETU. Avec ce système, il pourrait être possible de passer en temps partiel jusqu’à deux ans avant son départ prévu à la retraite, et de toucher, en plus de son salaire, une partie de ses pensions de retraite. Le CETU servirait donc ici de complément temporaire.

Enfin, il est envisagé de pouvoir associer le CETU au compte professionnel de prévention (C2P). Dans cette hypothèse, il serait possible de cumuler les droits acquis sur les deux comptes dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite. À terme, les deux dispositifs pourraient même être fusionnés, indiquent nos confrères de Capital .