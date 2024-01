Retraite des travailleurs expatriés : vers des données regroupées et des démarches plus simples

Les travailleurs transfrontaliers ou expatriés en Europe vont bientôt bénéficier d'une base de données simplifiée pour leur retraite. (illustration) (Pixabay / moritz320)

Comprendre comment sont calculés ses droits à la retraite est déjà suffisamment complexe en temps normal. Pour les travailleurs expatriés pendant plusieurs années ou les transfrontaliers, la situation peut même se transformer en douloureux casse-tête. Comme le rappelle Capital , les personnes dans ce cas doivent en effet solliciter les régimes de retraite de chacun des pays dans lesquels elles ont travaillé pour reconstituer leurs droits. Une perte de temps considérable pour les quelque 9 millions de travailleurs mobiles recensés au sein de l'Union européenne.

Lancé en 2019

Heureusement, un nouveau système devrait bientôt permettre aux pays volontaires de mettre en commun leurs bases de données afin de faciliter les démarches administratives de leurs citoyens. Lancé en 2019, ce projet porté par la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suède s'est soldé par la création d'un site internet, FYP - Europe . Grâce à celui-ci, les travailleurs vont pouvoir retrouver en quelques clics les droits à la retraite qu’ils ont cumulés dans plusieurs pays.

Pour l'instant, seule la Belgique a ajouté sa base de données. Mais les Pays-Bas devraient suivre prochainement et la France prévoit elle aussi de se greffer à cette initiative, fin 2024 ou début 2025. « Le but, maintenant, est d’embarquer d’autres pays dans le projet » , estime Stéphane Bonnet, directeur de l’Union Retraite, qui regroupe des services d’informations et de demandes en ligne de tous les régimes de retraite. Il faudra cependant se montrer patient : une fois l'accord d'un nouveau pays donné, environ une année de mise en place sera nécessaire.